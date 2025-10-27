Vocera Vallejo responde a diputados por ausencia de Boric a la Cámara en 2021: “No mezclemos peras con manzanas”

La vocera de Gobierno puntualizó que “más que una pelea bilateral con el presidente de la Cámara, nuestro objetivo y el objetivo del presidente es que la agenda legislativa pueda seguir avanzando sin contratiempos”.

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, salió al paso de los cuestionamientos de los diputados, quienes recordaron la ausencia de Gabriel Boric a una sesión de la Cámara Baja en 2021, lo que obligó a suspenderla por falta de quórum, para responder a las críticas del Ejecutivo por la labor legislativa.

El presidente Boric apuntó en contra de los parlamentarios, tras la reciente suspensión de una sesión por la falta de un mínimo de participantes para poder llevarla a cabo, indicando que “sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones, porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas”.

Ante esto, el propio timonel de la Corporación, José Miguel Castro (RN), le respondió que “le recordaría, además, que el año 2021 cuando fracasó la sesión la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Cámara y, por lo tanto, también fracasó”.

Frente a esta controversia, Camila Vallejo expresó que “no mezclemos peras con manzanas. Hay permisos que además son sin goce de sueldo y que son debidamente justificados”.

“Pero el debate de fondo acá no es una pelea con el presidente de la Cámara, que por cierto respetamos porque representa una institución. Lo que necesitamos y el mensaje central del presidente de la República es que teniendo enfrente en estos días y en las próximas semanas una agenda legislativa muy intensa, logremos sacarla adelante por el bien de nuestro país”, dejó en claro.

La vocera de Gobierno puntualizó que “más que una pelea bilateral con el presidente de la Cámara, nuestro objetivo y el objetivo del presidente es que la agenda legislativa pueda seguir avanzando sin contratiempos”.