“Paja en el ojo ajeno”: presidente Boric y su par de la Cámara se enfrentan por labor legislativa

El presidente Gabriel Boric y su par de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), intercambiaron duros términos tras la fallida sesión legislativa que se canceló por falta de quórum, ante lo cual el jefe de Estado llamó a los legisladores a “sacar proyectos”.

En el marco de la inauguración del Jardín Infantil y Sala Cuna Rayún del Valle, en San Felipe, el presidente Boric hizo alusión a esa sesión, invitando a los diputados a “dedicarse a sacar proyectos como este (Sala Cuna para Chile), o aquel que termina con el sistema antiguo del CAE, del Financiamiento de la Educación Superior, y empecemos a pensar en las familias. Para eso nos eligieron”.

“Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones porque los diputados no llegan a trabajar, o porque se dedican a otras cosas”, declaró.

Estas declaraciones no gustaron en la Cámara de Diputados, donde su presidente José Miguel Castro le respondió que “a nadie le gusta que las sesiones fracasen, pero le quiero decir al presidente de la República que yo ya despaché de la Cámara al Senado el proyecto que pone fin al CAE y el de Sala Cuna Universal ingresó por el Senado y no ha pasado a la Cámara”.

Junto con ello, recordó que “el año 2021 cuando fracasó la sesión, que fue la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra (Camila) Vallejo se encontraban presentes en la sala y por lo tanto también fracasó”.

Es por ello que instó a que “más que estar mirando la paja en el ojo ajeno yo le pediría al presidente que se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas en cuanto a las cuentas de la luz, producto también de la ineficiencia de su gobierno”.