“Clasista es no usar corbata porque la usan los ricos”: Kast insiste en mantener su disputa con el presidente Boric

Al referirse al presidente Gabriel Boric, el candidato del Partido Republicano manifestó que “si alguien es clasista a la inversa, es él”.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, calificó este miércoles de clasista al presidente Gabriel Boric, tras aludir a las reacciones desde el oficialismo que tildaron con ese término a lo dicho desde el comando de Evelyn Matthei, en cuanto a que el actual es “un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

Mientras desde el comando de Jeannette Jara su coordinadora territorial, Nicole Cardoch, dijo que lo manifestado por el jefe de campaña de la candidata de Chile Vamos, Diego Paulsen, “refleja clasismo y son descalificaciones y hay que ponerles atención“, la ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que se trata de una frase con clara “connotación clasista”.

Al ser consultado sobre la polémica surgida tras los dichos desde el comando de Matthei, José Antonio Kast aseguró que comparte el fondo de la afirmación en cuanto a que “este es un gobierno fracasado”. Añadió que “la ciudadanía usa conceptos mucho más duros y radicales para referirse a Gabriel Boric y a su gobierno“.

Por qué Kast considera que Boric es clasista

A continuación, el candidato republicano manifestó que “si alguien del Gobierno nos trata de clasista, diría que clasista es quien no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los carabineros, en la ceremonia más importante de las Fuerzas Armadas, como lo es la Parada Militar, la ceremonia más importante de la graduación de la Escuela Naval”.

“Clasista es no usar corbata porque dice que las corbatas las usan los ricos. La gente más humilde, más vulnerable, se distingue, se luce, se prepara para una ceremonia como esa”, agregó José Antonio Kast sobre el presidente Gabriel Boric.

“El presidente jamás se ha dignado a reconocer a las personas en su dignidad. Si alguien es clasista a la inversa, es él, porque incluso sus candidatos hoy usan corbata“, añadió el postulante a La Moneda.

Luego ahondó en el tema e indicó que “su pupilo, el señor Winter, descubrió las bondades de la corbata. Su ministro de Hacienda (Nicolás Grau) descubrió las bondades de la corbata para ir a encuentros internacionales. Al menos yo me avergüenzo cuando veo a todos los líderes de la izquierda radical, cuando van a un encuentro internacional, y nuestro presidente no es capaz de representarnos dignamente en esas situaciones”.

“Más allá de la forma, respaldamos el fondo de que este es un Gobierno fracasado e incompetente. Le quedan 133 días y estamos convencidos de que ganaremos la primera y segunda vuelta“, concluyó.