Derechos humanos, violencia en educación y confrontación marcan áspero debate presidencial de la ARCHI

A 12 días de la elección presidencial, los aspirantes a La Moneda se vieron nuevamente las caras en el penúltimo debate antes del 16 de noviembre. A diferencia de las dos últimas ocasiones, el foro organizado por la ARCHI se tornó áspero a ratos y estuvo colmado de momentos controversiales.

Los ocho candidatos presidenciales se vieron nuevamente las caras en el penúltimo debate previo a la elección del 16 de noviembre, esta vez en el ya tradicional foro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

En la previa del foro presidencial, se comentaba entre los comandos que este encuentro iba a ser más duro que el anterior organizado por ENADE. De hecho, los equipos políticos prepararon a sus respectivos candidatos para un mayor nivel de confrontación y tocar temas más incómodos. Y así sucedió, sobre todo para los aspirantes a La Moneda que corren por la derecha.

En la primera parte del foro el tema que primó fue la posición de los candidatos en materia relativa a derechos humanos. Contextos de contingencia como el Plan Nacional de Búsqueda o el reciente anuncio del presidente Gabriel Boric del cierre de Punta Peuco como penal especial de violadores de derechos humanos para pasar a ser un centro de reclusión común tensionaron el debate, en particular a los abanderados de la oposición.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, fue consultada por sus recientes dichos respecto al Plan Nacional de Búsqueda. En los días previos, la abanderada de la centro derecha había dicho que “para muchos es venganza”. Requerida por su declaración, Matthei precisó que “no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa”. Y complementó: “Tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos”.

En esa línea, la abanderada cuestionó la implementación del plan implementado por el Gobierno de Boric: “Es pésimo (el Plan) no puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos, huesos, que no se les haya hecho el test de ADN”, acotó.

Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, también tuvo una polémica declaración respecto a la materia cuando fue consultado si es que está dispuesto a indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos en el contexto de la dictadura militar.

Al nacional libertario se leguntó si es que estaría dispuesto a indultar a los presos de Punta Peuco, en particular a Miguel Krassnoff —condenado a más de mil años de prisión por delitos contra los derechos humanos— a lo que evitó responder con un sí o no tajante, pero dijo que su intención es “cerrar el capítulo 73-90 definitivamente”.

“Voy a cerrar el capítulo, para todos, no se puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente”, sostuvo Kaiser.

El reproche vino de Marco Enríquez-Ominami, quien emplazó a Kaiser por sus dichos. “Veo que los viejos fantasmas del pasado reaparecen de la mano de la derecha dura, señor Kaiser, el señor Krassnoff no ha colaborado con la verdad, asesinó a dos tíos míos y a mi padre”, sostuvo el independiente.

Sin embargo, Kaiser negó este hecho pese a que en 2019 se condenó a Krassnoff por ser cómplice del asesinato de Miguel Enríquez.

La polémica de Artés y la violencia en liceos

Otro de los momentos de tensión fue cuando se le consultó a Eduardo Artés por los episodios de violencia en el contexto educativo. El profesor de profesión, ante sus dichos sobre que estaría con los estudiantes “incluso” si lanzan bombas molotov, desató un intenso debate con Johannes Kaiser y, posteriormente, con la periodista Soledad Onetto.

Artés partió señalando que la sociedad maltrata a los estudiantes y que el sistema educativo es “absolutamente injusto” acusando la existencia de “un verdadero trabajo oculto” para que fracase la educación pública. Fue entonces cuando realizó la declaración que desató la controversia: “Yo personalmente estoy con los alumnos, y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov, estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes”.

Ante esa declaración, el candidato nacional libertario aseguró que un eventual gobierno suyo perseguirá a quiénes estén detrás de las protestas de estudiantes, lo que Artés interpretó como una amenaza.

“Es solamente una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tienes en relación a los alumnos, no entiendes nada de educación, es una vergüenza, de verdad que es así, eres una vergüenza”, replicó Artés.

Kaiser, interpelando a Artés, lanzó: “A usted se le va a aplicar la ley”, lo que provocó una nueva respuesta de su contendor: “Hace rato que me estás amenazando con cárcel, no vaya a ser cosa que vas a tener a todo Chile en la cárcel. Ten cuidado”.

Sin embargo, el momento más tenso fue cuando Soledad Onetto, más adentrado el debate, le pidió ahondar en sus dichos. En medio de un áspero debate, la periodista le consultó: “Entonces le voy a preguntar derechamente, para entender y seguir entendiendo esto de ‘estaré con los alumnos tirando bombas molotov’…”.

En ese momento, Artés dio por terminado el intercambio negando que esa haya sido la frase que emitió. “Estamos en un debate presidencial, ten la bondad de tratar bien, por favor. (…) Te rechazo absolutamente lo que estás planteando y no te contesto más”, replicó el independiente.

Kast emplaza a Jara por migración

Cuando el debate ya había bajado en intensidad, los abanderados presidenciales cruzaron sus posturas sobre migración y cierre de fronteras, uno de los tópicos que se ha tomado de la carrera presidencial.

En ese contexto, fue el abanderado del Partido Republicano el que aprovechó la temática para apuntar sus dardos contra la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

“Sí vamos a cerrar las fronteras, y a quienes no conozcan o no sepan cómo hacerlo, les recomendamos ver nuestro plan”, lanzó el republicano, interpelando directamente a Jara: “No vamos a regularizar masivamente a nadie que esté en condición irregular como lo propone la candidata Jeannette Jara”.

La candidata oficialista recogió el guante y respondió el dardo: “Negar la realidad no sirve de nada, aquí algunos han propuesto que los migrantes van a desaparecer casi por arte de magia, incluso pagándose sus pasajes ellos mismos para irse del país, en una cosa bastante insólita”.

Jara, en esa línea, cuestionó las promesas de cerrar fronteras señalando que “yo no sé muy bien eso cómo se puede hacer en los hechos, salvo que sean promesas vacías que se hagan con el único fin de encontrar votos”.