Kast por inclusión de Matthei en su eventual gobierno: “Cada persona tiene que decir cómo quiere colaborar”

“Yo por ejemplo colaboré intensamente en la segunda vuelta pero no le dije que no quería ser parte de su gobierno”, recordó el candidato.

En el contexto del debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado por su relación con Chile Vamos y si su candidata, Evelyn Matthei, podría cumplir un rol en su eventual gobierno.

Sobre lo primero, Kast aseguró que las relaciones con su ex coalición están “de lo mejor”, señalando que “todos los que somos oposición a este Gobierno fracasado tenemos un norte común que es que no tenga continuidad este gobierno”.

“Más que comentar lo que alguien pueda decir respecto a lo que está ocurriendo en el país, estamos enfocados en trabajar”, acotó Kast.

Kast también fue consultado si ya están establecidas las líneas institucionales para conversar con los otros sectores de oposición de cara a la segunda vuelta. El abanderado republicano aseguró que todo indica que pasará en primera vuelta, pero de no ser así, cualquier candidato de oposición contará con su respaldo en el balotaje.

Sobre un rol de Matthei en un eventual gobierno suyo, Kast respondió: “Todo eso lo tendremos que ver después porque es una ilusión por ahora. Nosotros vamos a respetar la libertad de cada persona y cada uno tiene que decir cómo quiere colaborar. Yo por ejemplo colaboré intensamente en la segunda vuelta pero no le dije que no quería ser parte de su gobierno”.