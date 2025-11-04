Hasta $65 millones por candidato: las apuestas fuertes de los partidos en los aportes a aspirantes al Parlamento

Presidentes de partidos, miembros de directivas y candidatos al Senado son los principales receptores de los dineros aportados por los partido políticos.

Desde los $25 mil pesos hasta los $60 millones varían los aportes directos hechos por los partidos políticos a sus candidatos al Congreso.

En lo más alto de la lista asoman los integrantes de las mismas directivas de los partidos, quiénes son precisamente los encargados de repartir los dineros a disposición para las campañas políticas.

Un ejemplo claro de esta tendencia es el Partido Socialista (PS), tienda encabezada por la senadora Paulina Vodanovic quien busca su reelección en el Maule, tarea para la cuál su tienda ha desembolsado $65.050.000 que se han concretado a través de tres aportes, según indica el reporte del Servicio Electoral (Servel). El vicepresidente del partido, Arturo Barrios, en tanto, ha recibido un total de $15 millones para su campaña en el Distrito 7.

Otro de los favoritos en aportes en el PS son el senador José Miguel Insulza quien esta vez busca su reelección en la Cámara Alta en Valparaíso ($45 millones). También figuran con altos montos la vicepresidenta de la Mujer del PS, Daniella Cicardini y la vicepresidenta Danissa Astudillo. Ambas buscan dar el salto de la Cámara al Senado para lo que el PS donó $30 millones a cada una. El sexto vicepresidente del PS, Raúl Leiva, también recibió una generosa donación de $15 millones para su reelección en el Distrito 14.

En todo caso, los grandes aportes no son exclusivos del PS. En Chile Vamos también existen apuestas fuertes, especialmente entre los miembros de directivas que van a la elección o los candidatos que buscan saltar de la Cámara al Senado.

En la UDI, por ejemplo, se han hecho aportes a su presidente, Guillermo Ramírez, y al secretario general, Juan Antonio Coloma. El timonel gremialista recibió $13 millones, mientras que a Coloma —quien busca suceder a su padre en la senatorial del Maule— se le donó $20 millones.

Los otros candidatos de la UDI al Senado también han recibido un considerable apoyo monetario en sus campañas: María Paz Santelices y María José Hoffmann, ambas candidatas al Senado en Valparaíso, han recibido $30 millones cada una; Henry Leal $25 millones; Jorge Luchsinger $20 millones; y Luz Ebensperger $20 millones.

En Renovación Nacional (RN) no se quedan atrás en cuanto a aportes se refiere. Los principales candidatos al Senado; Camila Flores, Andrés Longton, Andrea Balladares (secretaria general del partido), Hugo Rey y Jorge Rathgeb recibieron $25 millones cada uno.

En la Democracia Cristiana los aportes se concentran en dos figuras: los senadores Francisco Huenchumilla —presidente de la falange— y Yasna Provoste, quiénes buscan extender ocho años más su estancia en el Senado. Para ese objetivo la DC transfirió $20 millones a cada uno.

En cuanto a la Cámara de Diputados, el aporte más cuantioso lo ha hecho el Partido Comunista (PC) que, en una sola transferencia, aportó $15.594.278 a Alejandra Placencia, candidata a la reelección en el Distrito 10. En la misma zona, compite Irací Hassler, ex alcaldesa de Santiago. En su caso, el PC aportó $10.396.185.

Otros aportes que destacan en el PC son el hecho a Gustavo Gatica ($11.759.956); Sofía González ($12.804.933); Luis Cuello ($11.388.892); y Lorena Pizarro ($11.063.916).

En el Frente Amplio, partido que fue el que más desembolsó en las primarias del oficialismo, los aportes se concentran en Beatriz Sánchez, quien compite por un cupo en la Cámara Alta por el Maule. Hasta la fecha, el partido del presidente Boric ha traspasado $26.754.746. Diego Ibáñez, por su parte, ha recibido $24.140.164 provenientes del partido que dirigió entre 2023 y 2024.

El Partido Republicano ha priorizado los aportes al presidente de la tienda, al igual que otros conglomerados. Hasta el último reporte del Servel, Arturo Squella ha recibido $6 millones, el aporte más alto que ha hecho la tienda fundada por José Antonio Kast. El hijo del candidato recibió solo $1 millón de pesos.