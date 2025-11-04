Nuevo golpe a Daniel Jadue: fue removido de la comisión política del PC

Daniel Jadue sumó un nuevo golpe, ya que tras verse imposibilitado de ser candidato a diputado en las próximas elecciones parlamentarias, ahora fue removido de la comisión política del Partido Comunista (PC).

Este hecho se concretó el pasado 16 de octubre, cuando el Servicio Electoral (Servel) precisó que el estamento a cargo de tomar las decisiones más importantes del PC, que integran entre otros el senador Daniel Núñez, la ministra Camila Vallejo y la candidata presidencial Jeannette Jara, veía la salida del ex alcalde de Recoleta.

Esto, como uno de los coletazos del llamado Caso Farmacias Populares, ya que tras ser acusado en un primer momento por el Ministerio Público, Daniel Jadue quedó inhabilitado para sufragar, por lo que además de no poder ser candidato a diputado, fue excluido de la instancia partidista.

Si bien la defensa del otrora jefe comunal logró que la Justicia reabriera la investigación, dejando sin efecto, por ahora, las acusaciones de corrupción en su contra, esto no le permitió aparecer en la papeleta y de paso dejar su puesto vacante en la comisión política, consignó La Tercera.