Tras dejar la comisión política: Servel aclara que Daniel Jadue ya no es militante del PC

El Servel aclaró la situación política del ex alcalde de Recoleta, quien ahora no cuenta con afiliación a una colectividad.

La situación judicial de Daniel Jadue no solo significó que tuviera que bajar su candidatura a diputado, sino también que dejara su puesto en la comisión política del Partido Comunista (PC) y su militancia en la tienda.

Según precisó el Servicio Electoral (Servel) a T13, “una de las consecuencias de la inhabilitación del derecho a sufragio en el registro electoral es la eliminación automática del registro de afiliados a los partidos políticos”, lo que se concretó en el caso de Jadue.

El Servel detalló que “el artículo 18 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, establece que para afiliarse a un partido político se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio o extranjero avecindado en Chile por más de cinco años”.

“Es un derecho exclusivo de los afiliados a un partido político participar de las distintas instancias del mismo, como postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuesto en la ley y en los estatutos, así como el de ser nombrado en cualquier comisión al interior del mismo”, agregó.

En esta línea, el Servel precisó que verifica de forma mensual el “cumplimiento de los requisitos legales de quienes figuran en el Registro Especial de Directivas Centrales, procediendo de oficio a su eliminación en caso de que alguno de ellos no cumpla con dichos requisitos”.

En la actualidad, Daniel Jadue cumple arresto domiciliario, tras ser formalizado por una serie de delitos de corrupción en el marco del Caso Farmacias Populares, lo que terminó con la exclusión del ex alcalde de Recoleta del padrón electoral, poniendo fin a su intención de llegar a la Cámara de Diputados.

Si bien la defensa del otrora jefe comunal logró que la Justicia reabriera la investigación, dejando sin efecto la acusación presentada en su momento por el Ministerio Público, no podrá aparecer en la papeleta como candidato del PC.