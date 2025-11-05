Comandos de oposición comienzan a tantear política de alianzas de cara a la segunda vuelta

Diversas fuentes del sector señalan que el comando unitario se complicaría en caso de que quien pase a segunda vuelta sea Matthei o Kaiser. ¿La razón? Las diferencias políticas entre Chile Vamos y el PNL. Kast, en tanto, podría hacer converger a las distintas derechas de cara al balotaje.

Lo que vaya a suceder la noche del domingo 16 de noviembre aún es un misterio. De manera transversal, se da por sentado que Jeannette Jara pasará a la segunda vuelta y que la incógnita de la primera será qué candidato de oposición será su adversario en el balotaje.

Hasta hace unas semanas se daba por sentado que sería José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. Sin embargo, la arremetida de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, ha puesto una cuota de incertidumbre en el panorama presidencial. Asimismo, en el comando de Evelyn Matthei, abanderada de Amarillos, Demócratas y Chile Vamos, aseguran que Kaiser “se está comiendo” a Kast, por lo que se abre una puerta a que su candidata sea la representante de las derechas en el balotaje del 14 de diciembre.

Ese concepto, el de “las derechas”, ha comenzado a tomar relevancia por estos días en las diversas candidaturas del sector. Y es que para nadie es un secreto que, en el contexto de la campaña, se han exacerbado las diferencias entre las distintas fuerzas de oposición.

Por lo mismo, hoy está en entredicho la posibilidad de que la derecha pueda converger en un mismo comando de cara a la segunda vuelta y, por ende, en un gobierno unitario en caso de vencer a Jeannette Jara.

El caso más probable de que se pudiera dar un comando unitario que reúna a todos —o casi todos— los partidos opositores del Gobierno de Gabriel Boric, sería ante un eventual triunfo de Kast. Algunos dirigentes republicanos han transmitido a Chile Vamos que, tal como ocurrió en 2021, la puerta estará abierta para que se sumen a la campaña. Por lo mismo, el candidato ha reforzado en estos últimos días dos matrices de su relato hacia el propio sector: no entrar en polémicas con candidatos de oposición y entregar ex-ante el apoyo a cualquier candidato de oposición que pase a segunda vuelta, incluido Franco Parisi.

Asimismo, al estar en una misma coalición, en republicanos señalan que sería “natural” incluir a los nacional libertarios en un rol activo en la campaña de segunda vuelta. Esto, con el fin de afianzar el 60% de respaldo que tendría la derecha, según indican los sondeos.

El problema instalado entre Chile Vamos y Kaiser

Diversas fuentes del sector señalan que el comando unitario se complicaría en caso de que quien pase a segunda vuelta sea Matthei o Kaiser. ¿La razón? Las diferencias políticas entre Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario.

En entrevista con EL DÍNAMO, Isabel Plá se abrió a la posibilidad de integrar un comando con Kaiser, pero con las garantías necesarias. “Si llegara a ocurrir una cosa como esa (que Kaiser pase al balotaje), habrá que ver esa noche, habrá que ver qué compromisos tiene y cómo se plantea en un futuro gobierno”, dijo la asesora de Evelyn Matthei.

Sin embargo, en el PNL descartan hacer “concesiones” como las que hizo Kast en la pasada campaña. Es más, en el círculo de hierro de Kaiser apuntan a marginar a Chile Vamos en caso de competir en una eventual segunda vuelta.

Consultado por EL DÍNAMO, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, asegura que si bien estas conversaciones se tienen cuando se gana, no están abiertos a recibir en el comando a Chile Vamos. “Nosotros estamos abiertos a buscar a las mejores personas que haya disponibles para gobernar, ya sean de Chile Vamos, sean de Republicanos, sean independientes, Demócratas. Quienes tengan las capacidades, las competencias, tengan ganas de trabajar y quieran ser gobernados por Johannes Kaiser, son bienvenidos”, dice Marowski.

Y acota: “No vamos a estar abiertos a lo que estuvo abierto José Antonio en el 2021, que después de la primera vuelta, dijo (Francisco) Chahuán que le habían cambiado el programa completo”.

Ese es uno de los puntos principales de discusión: qué hacer con el programa de los candidatos. Kaiser, por ejemplo, propone un ajuste fiscal mucho más severo que el de Kast, flanco de cuestionamientos por parte de Matthei y su comando.

En ese caso, por ejemplo, en el PNL dicen que no están dispuestos a ceder “no un centímetro”.

A la inversa, si es que Matthei ganara en primera vuelta, en la coalición se han abierto a recibir a todos los sectores que estén disponibles a colaborar. Y fuera de micrófono, algunos miembros del comando apuntan a que “se pueden hacer concesiones” con las candidaturas más conservadoras.

“A mí me parece fundamental generar escenarios de reconstrucción del Rechazo, que nos permitiría tener una óptica distinta para las próximas décadas. Creo que quizás uno pierde perspectiva, pero los clivajes en política son importantes. Aquí hay una opción de generar un nuevo clivaje en la política chilena, tal como en otro momento fue el plebiscito del 88. Creo que uno puede hacerlo con el plebiscito del 4 de septiembre”, dijo hace unas semanas el senador Juan Antonio Coloma sobre la posibilidad de incluir a los nacional libertarios en el proyecto político de Matthei.