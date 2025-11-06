“Estamos marcando diferencias”: la defensa de Matthei a su polémico rap que apunta contra Kast

La candidata de Chile Vamos aseguró que “no hay nada de malo en ello”, luego de que cuestionara al republicano en el video musical.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, defendió el video musical de rap que presentó en su campaña, el cual generó polémica por apuntar contra el candidato republicano José Antonio Kast, la carta oficialista Jeannette Jara y el Gobierno de Gabriel Boric.

“Nuestro video es un video alegre, buena onda, lo pasé espectacular grabándolo, le agradezco mucho a los que escribieron la letra, a los que le pusieron música, a los chiquillos que bailaron, a la niña que cantó, realmente fue un video claramente dirigido a los jóvenes“, comenzó diciendo la aspirante a La Moneda.

A lo que agregó: “El video contiene obviamente una crítica fuerte a este Gobierno y por qué, porque este Gobierno nos está dejando peor en todo después de 4 años, nos está dejando peor en delincuencia, peor en desempleo, peor en listas de espera. En general hay una crítica ahí muy fuerte”.

Evelyn Matthei defendió su video de rap tras polémica por alusiones a Kast

Sin embargo, el rap desató la molestia en el Partido Republicano por los dardos dirigidos a Kast, quien no tardó en responder a su contendora: “La canción es mala (…) Creo que se hace un daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad”.

Con respecto a esta situación, Evelyn Matthei expuso que “claramente tenemos proyectos distintos y son distintas candidaturas y eso es sano, es bueno. Nosotros habíamos llamado a una primaria, no hubo primaria. En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias y no hay nada de malo en ello”.

En esa línea, apuntó que en el registro se señala que “tenemos semejanzas y el mismo propósito en cuanto a seguridad, eso queda muy claro. Pero mientras ellos proponen un Gobierno de emergencia, nosotros estamos proponiendo un camino de desarrollo para Chile en el mediano y largo plazo y eso es algo muy distinto. Por eso digo, y es lo que he escuchado de mucha gente, que nos queda corto un gobierno de emergencia solamente centrado en la delincuencia”.