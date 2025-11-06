“Todo el mundo va a saber que es comunista”: candidatos cuestionan anuncio de Jara de dejar el PC si llega a La Moneda

El anuncio de Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, de alejarse del Partido Comunista (PC) en caso de llegar a La Moneda, generó inmediatas reacciones en sus contendores, quienes relativizaron lo expresado por la ex ministra del Trabajo.
Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, declaró que a pesar de sus palabras, Jara será siempre vinculada al PC.
“Yo no creo que ella llegue a ser presidenta, y espero que no sea presidenta, pero si llegase y renunciara al Partido Comunista, está bien. Pero todo el mundo también va a saber que es comunista”, declaró Matthei.
En esta línea, recordó el caso de Sebastián Piñera, quien dejó RN tras arribar a la Presidencia de la República, apuntando que el fallecido mandatario actuó de acuerdo a los estatutos de su colectividad.
“Yo recuerdo que el presidente Piñera también renunció a Renovación Nacional, y, sin embargo, la sede de Renovación Nacional lleva su nombre. Él renunció como una forma de dar garantías a todo el mundo, pero todo el mundo sabía que era Renovación Nacional”, recalcó Matthei.
Las palabras de Evelyn Matthei fueron compartidas por Johannes Kaiser, quien apuntó que “no creo necesariamente que exista una posibilidad de desconectarse tan rápidamente de 30 años de historia personal”.
“El Partido Comunista la nominó como candidata precisamente porque ella es leal al Partido Comunista”, dejó en claro Kaiser, quien puntualizó que “una renuncia formal no es una renuncia espiritual, y el problema que nosotros tenemos es con un ideario, no con un documento en el Servel”.
PC aclara que respetará decisión de Jeannette Jara
Desde el PC también reaccionaron a las declaraciones de Jeannette Jara sobre suspender o renunciar a su militancia, dejando en claro su respaldo a la candidata.
Lautaro Carmona indicó a CNN Chile que “la decisión que tome Jeannette Jara va a ser absolutamente respetada por el conjunto del Partido, empezando por la dirección”.
“Lo digo más positivamente y directo: Jeannette Jara no tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y lo vamos a comprender como un hecho positivo a favor de un proceso mayor”, puntualizó.