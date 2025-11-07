Encuesta Black & White: 64% evalúa “mal o muy mal” al Gobierno de Boric y 51% aseguró que desempeño ha estado bajo sus expectativas

La nueva edición del estudio abordó el desempeño de la actual administración a solo meses de que deje La Moneda.

Una nueva edición de la encuesta Black & White abordó el desempeño del Gobierno de Gabriel Boric, cuando quedan solo meses para que finalice.

Quienes se sometieron al estudio, un 64% evaluó “mal o muy mal” tanto los cuatro años de la actual administración como lo que han sido los últimos meses. Esto aumenta a 69% y 68% entre quienes son ABC1 y tienen más de 35 años.

Por otro lado, un 51% reconoció que “el desempeño del Gobierno del presidente Boric ha estado por debajo de sus expectativas“.

Incluso, un 55% está de acuerdo con el postulado de que el mandatario “parece solo estar pensando en su eventual vuelta a la política en el futuro“.

A pesar de esto, la mayoría está en desacuerdo con que se haya extremado en este último tiempo (59%) y con que el presidente y su gobierno han demostrado estar pensando en el país (63%).

Black & White y la evaluación al Gobierno

Según consignó la encuesta Black & White, un 32% de los que respondieron el estudio aprobó la gestión del presidente Gabriel Boric y su Gobierno, aumentando un punto con respecto a la edición anterior.

En la otra vereda, un 62% lo desaprobó, manteniendo la cifra del último estudio.