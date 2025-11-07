Ignacio Walker adelantó su voto si Johannes Kaiser enfrenta a Jeannette Jara en el balotaje

Además de abordar la posibilidad de que Kaiser enfrente a Jara en la segunda vuelta, Ignacio Walker entregó su opinión sobre José Antonio Kast.

El ex presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, adelantó por quién votará en caso de que Jeannette Jara pase a la segunda vuelta junto a Johannes Kaiser, en las Elecciones Presidenciales 2025.

A nueve días de los comicios fijados para el 16 de noviembre, el ex timonel demócratacristiano no tuvo ninguna duda sobre lo que hará en caso de que en el balotaje del domingo 14 de diciembre se enfrenten la candidata oficialista y el postulante del Partido Nacional Libertario.

“Si Johannes Kaiser pasa a la segunda vuelta, Jeannette Jara es presidenta de Chile, y es presidenta de Chile con mi voto a favor“, aseveró Ignacio Walker.

De acuerdo con lo manifestado por Walker en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, “esto no es un tema personal con Johannes Kaiser, a quien no conozco”.

“Pero en su discurso, su actitud, su retórica, los conceptos que emite, el posicionamiento político que tiene, hay ahí una cierta estética, un cierto relato como neonazi“, complementó.

En esa línea, explicó que “yo estoy muy impactado por lo que he visto. Entonces, si en Chile vamos a llegar al extremo, si ya estamos planteando en el contexto de las derechas la posibilidad de que Kaiser pudiera pasar a segunda vuelta, a mí me parecería gravísimo“.

Además de cuestionar a Kaiser, Ignacio Walker criticó a Kast

A continuación, Ignacio Walker admitió que “también me parece grave la postura de José Antonio Kast, que refleja esta ola ultraderechista en el mundo“.

Sobre el candidato republicano, recordó que “él ha dicho: Yo habría votado por Donald Trump, y ha ido dos veces a El Salvador y Hungría en los últimos dos años, para ver cómo se construye una cárcel y cómo se construye un muro”, recalcó.

A la vez, el ex presidente de la DC valoró el hecho de que, según adelantaron, “Demócratas y Amarillos han dicho que no votarían por Kast en segunda vuelta“.

Por el contrario, cuestionó el que “una persona de Chile Vamos, que para mí es la centroderecha liberal, se plantee la posibilidad de apoyar a Johannes Kaiser, que está a la derecha de Kast y que representa una postura política completamente alejada de Sebastián Piñera“.

Dijo que para él, el candidato libertario “está en las antípodas de la centroderecha liberal que fue Sebastián Piñera, dos veces Presidente de la República”.