Agenda valórica: Kaiser modificaría tres causales y Kast mantiene “las misma convicciones” sobre su rechazo a píldora del día después

Mientras que Kaiser dio su definición en torno al aborto en tres causales, Kast evitó el tema pero aseguró tener “las mismas convicciones” que cuando se opuso a la píldora del día después.

Aborto, eutanasia, adopción homoparental y acceso a métodos anticonceptivos. Esos fueron los tópicos tocados en el debate Anatel respecto a la llamada agenda valórica.

Consultados los candidatos respecto a si impulsarían el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14, sin causales, sólo Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés se mostraron a favor.

Jara, que marginó la medida de su programa en primera instancia por las diferencias con la DC, sostuvo que en la propuesta de gobierno no está presente puesto que había priorizado otros temas.

Evelyn Matthei, en tanto, se mostró en contra señalando que “hay tantos métodos para evitar un embarazo, que a mí me gustaría hablar de educación”.

Johannes Kaiser fue el único que aseguró estar a favor de modificar la ley de aborto en tres causales, modificando la causal por violación.

“Nosotros creemos en el proyecto irrestricto del proyecto de vida de las personas y eso incluye a las guagüitas. Matar guagüitas no está dentro de nuestro programa”, partió señalando el candidato libertario.

Y acotó sobre la causal de violación: “La cambiaría, en razón de que no se está denunciando a los violadores”.

José Antonio Kast, en tanto, evitó entrar en el debate, pero sí afirmó tener las misma convicciones que cuando se opuso a la entrega de la píldora del día después yendo al Tribunal Constitucional cuando fue diputado y le tocó votar la ley.