Los duros dardos de Kaiser al Gobierno por eutanasia y aborto legal: “Están muy preocupados de matar gente”

El candidato presidencial del PNL criticó los proyectos impulsados por el Ejecutivo, señalado que se “preocupan de matar más gente, en vez de evitar que nos anden matando la gente del Tren de Aragua”.

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, volvió a arremeter contra el Gobierno de Boric a raíz de los proyectos de aborto legal y eutanasia.

En conversación con Radio Agricultura, la carta del PNL reforzó su posición con respecto a dichas temáticas y expresó: “Este gobierno, que tiene 2.700.000 personas en lista de espera, a la que se le mueren 40.000 personas en listas de espera, parece que lo único que le preocupa es poder matar más gente o que se pueda matar más gente, ya sea a través del aborto o a través de la eutanasia“.

En este sentido, manifestó que “aquí no estamos hablando de la eutanasia de una persona que está enferma terminal. Eutanasia no es que te den cuidados paliativos. Eutanasia es que activamente alguien te mate. Es decir, es legalizar el homicidio cuando hay consentimiento“.

Los cuestionamientos de Kaiser a los proyectos de eutanasia y aborto legal impulsados por el Gobierno

“No me cuenten en cuentos. Nosotros sabemos cómo funciona esta gente. Primero le meten la llave y después abren la puerta completa. Esto es La Ventana de Overton. Nos acostumbran a la maldad y cuando te acostumbran a la maldad, después siguen avanzando en la maldad. Y no lo voy a decir de otra manera, es maldad, la falta de respeto a la vida humana”, añadió Kaiser.

Según el aspirante a La Moneda, el Gobierno de Boric “ahora ataca a no nacidos y a personas que están en una situación delicada de salud o psicológica o lo que sea. Y cuando no, tienen la oportunidad de perseguirte políticamente“.

Con respecto a la urgencia que ingresó el Ejecutivo al proyecto de aborto legal, el diputado complementó: “Por lo demás, es interesante que en un país donde tú tienes todo tipo de métodos anticonceptivos, entonces tengan que meter el aborto libre”.

Tras ello, apuntó duramente contra el presidente Gabriel Boric: “Lo que quieren es simplemente abrir la ventana para la ley de aborto libre. Yo no sé cuál es su problema con las guaguas no nacidas en este gobierno. Pero literalmente esto es Herodes, a ese nivel de maldad. Esto es malo, punto. O sea, no es un tema de discusiones, que vamos a discutirlo, no: el señor presidente está proponiendo matar guaguitas“.

En este sentido, enfatizó en que “están muy preocupados de matar gente en vez de evitar que nos anden matando la gente del Tren de Aragua, en vez de evitar que la tasa de homicidios siga disparada”.