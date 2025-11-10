Bernardo Fontaine y supuestos vínculos con bots: “No ataco ni participo de redes que ataquen con mentiras”

Por su parte, desde el Gobierno también reaccionaron a la polémica y, a través de la ministra Camila Vallejo, le pidieron a José Antonio Kast que aclare la situación.

Bernardo Fontaine, parte del equipo económico de José Antonio Kast, sacó la voz para referirse a la investigación periodística que da cuenta de sus eventuales vínculos con bots, dedicados a atacar en redes sociales a candidatas como Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Esto, luego que un artículo de Reportea indicaba que la Asociación de AFP financiaba a la Fundación Ciudadanos en Acción de Fontaine para realizar campañas en contra de la reforma previsional.

Para ello, la organización del economista trabajó con Matías Lorca, conocido en redes como Canal de Mati, para defender la labor de las administradoras de fondos de pensiones. Sin embargo, Lorca también fue identificado por el comando de Matthei de ser parte de la red de cuentas bots que lanzó una ofensiva, usando información falsa, en contra de la candidata.

Ante esto, Bernardo Fontaine aseveró en sus redes que “siempre he defendido por convicción que los trabajadores y no el Estado, son dueños de sus ahorros previsionales y libres de elegir administrador”.

“No defiendo las AFPs. No ataco ni participo de redes que ataquen con mentiras a candidatos y las rechazo. Mis opiniones son públicas”, agregó el ex convencional.

La Moneda reacciona a acusaciones contra Bernardo Fontaine

Por su parte, desde el Gobierno también reaccionaron a la polémica y, a través de la ministra Camila Vallejo, le pidieron a José Antonio Kast que aclare la situación.

Al respecto, la ministra Vallejo recalcó que, de confirmarse estos vínculos, es un hecho de “suma gravedad”, ya que “merma mucho el debate democrático”.

“De ser cierta, es algo que tiene que obviamente terminar de investigarse y yo creo que es el comando de José Antonio Kast el que tiene que aclarar si existe esa relación”, puntualizó la vocera de Gobierno.

Consultada sobre si el Ejecutivo tomará cartas en el asunto, Vallejo respondió: “Nosotros nunca podemos descartar a priori nada, pero en el marco obviamente de las facultades que tiene el Ejecutivo. Hay caminos donde el Ejecutivo tiene facultades para querellarse, solicitar investigaciones o denunciar y otras donde no y son otros los que tienen que actuar”.