Fundación vinculada a Bernardo Fontaine aparece relacionada con bot que difundía mensajes sobre Matthei y Jara

La fundación Ciudadanos en Acción trabajó con una persona que estuvo a cargo de una cuenta en redes sociales que realizó campaña sucia contra las candidatas.

Bernardo Fontaine, quien integra el comando de José Antonio Kast, fue vinculado a uno de los influencers que manejaba una cuenta en redes sociales, consideradas como bots y que fue denunciada por realizar una campaña contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Fue un artículo publicado por el portal Reportea el que dio cuenta de que la fundación del economista llamada Ciudadanos en Acción fue financiada por la Asociación de AFP con el fin de realizar un despliegue en contra de la reforma previsional. Incluso la actual presidenta del gremio, Paulina Yazigi, y la gerenta general, Constanza Bollmann, estarían al tanto de estas maniobras.

Así, se habría desembolsado unos $200 millones en plataformas como Facebook e Instagram para viralizar contenido en contra de diversos proyectos del Gobierno, en el cual también se incluían cuentas bajo el alero de movimientos llamados Con Mi Plata No y Reforma La Reforma, también lideradas por Fontaine.

Uno de los influencers que trabajaba con Ciudadanos en Acción era Matías Lorca, quien realizaba videos en defensa de las AFP. Lo que no se sabía es que esta persona era quien estaba detrás de la cuenta Canal de Mati, la que fue identificada por el Comando de Matthei como parte de la campaña sucia en contra de la candidata.

Lorca, según consigna el reportaje, contó en un video que publicó en Instagram -y que después borró- que trabajó para la fundación de Bernardo Fontaine desde septiembre de 2024, y defendió su labor, además de señalar que emitía boletas de honorarios y pagaba sus impuestos.

De hecho, cuando el economista fue anunciado como el nuevo refuerzo de Kast en su comando, a cargo del diseño de los 100 primeros días de gobierno en caso de que el republicano ganara las elecciones, Matías Lorca celebró la noticia.

“EXCELENTE NOTICIA que un experto en materia de pensiones como @bernardofontainet se sume al equipo de José Antonio Kast. Se vienen buenas propuestas y medidas para que el cambio en los destinos del país se venga con todo. Hay que sumar a los mejores. Bernardo es uno de ellos”, escribió en Instagram.

“Nos sorprende” e “¡Indignante!”

El comando de Evelyn Matthei se refirió al presunto vínculo de Bernardo Fontaine con la Asociación de AFP y con personas que habrían realizado la campaña en redes sociales contra la candidata, acusándola, incluso, de padecer alzheimer.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, indicó que “volvemos a la denuncia inicial que hizo Evelyn Matthei hace unos meses respecto a la utilización de bots en campaña para atacar a ciertas candidaturas”.

“Los antecedentes que aparecen refieren eventualmente a una persona que ahora está en el comando de José Antonio Kast. Por lo tanto, era esa una pregunta para ellos y no para nosotros“, aseveró.

En tanto, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, reconoció que “nos sorprende efectivamente el que Bernardo Fontaine haya estado en esto, él fue partícipe en su origen del acuerdo de pensiones que tuvimos este año“.

“Nos sorprende esto que nos enteramos, pero será él y el comando de José Antonio Kast quienes tienen que dar respuesta sobre lo que ellos realizaron“, indicó.

Por su parte, Jeannette Jara utilizó su cuenta en X para reaccionar al reportaje. “¡Indignante! Como muestra este reportaje, los mismos que decían con tu plata no usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto“, señaló.

Hasta el cierre de esta nota, el comando de José Antonio Kast no se ha referido a esta información, tampoco lo ha hecho la fundación Ciudadanos en Acción. Por otro lado, si bien Bernardo Fontaine no ha dicho nada al respecto, sí ha republicado comentarios en X que apuntan a la “desesperación” por querer afectar la candidatura del republicano a menos de una semana de las elecciones.,