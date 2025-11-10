“Lo que se cae a pedazos son las mentiras”: ministra Vallejo destaca cifras económicas y responde a la oposición

“Chile no solo está estabilizando su economía, está avanzando y repuntando”, aseguró la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Este lunes la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al repunte económico que han reflejado los últimos datos oficiales y criticó a sectores que han insistido en plantear que el país atraviesa una crisis.

Chile “ha logrado muchas cosas en poco tiempo“, aseguró la vocera de Gobierno haciendo referencia a las últimas cifras de crecimiento del IPC, señalando que el deterioro económico que advierten ciertos sectores no se ajusta a la realidad del país. En este sentido, la secretaria de Estado expresó: “Lo único que se está cayendo a pedazos son las mentiras”.

Bajo este contexto, Vallejo recalcó que el país ha dado señales claras de crecimiento y recuperación del empleo, en un escenario marcado por el debate político en período electoral.

Ministra Vallejo destacó cifras económicas

“Chile ha hecho retroceder la inflación de manera drástica, ha logrado crecer sobre las expectativas, está rankeando en exportaciones y genera confianza en inversionistas extranjeros. También hemos visto retroceder la desocupación. Chile no solo está estabilizando su economía, está avanzando y repuntando“, manifestó la ministra.

Por su parte, el titular de Hacienda, Nicolás Grau, expuso que la actividad económica “ha mostrado fuertes señales de dinamismo, crecimiento y generación de empleo“.

Siguiendo en esa línea, ejemplificó con los últimos datos del IPC, que mostró una variación mensual de 0,0% en octubre, situándose por debajo del 0,3% que esperaba el mercado. Considerando lo anterior, la inflación anual alcanzó el 3,4%, su nivel más bajo desde 2021.

Con respecto a quienes critican la situación que enfrenta el país, Camila Vallejo aseveró que “no es posible que algunos quieran insistir en señalar que Chile se cae a pedazos, porque eso golpea la realidad de hoy. Chile se está levantando, está avanzando. Y lo único que se está cayendo a pedazos son las mentiras“.

“Si no reconocemos ese trabajo, estamos ofendiendo al país y su capacidad de avanzar“, cerró la secretaria de Estado, haciendo referencia a que los avances económicos son el resultado de un “esfuerzo colectivo” en los últimos años para enfrentar los efectos de la pandemia.