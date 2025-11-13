Desde el Partido Social Cristiano al PC: rechazo transversal a entonación de tercera estrofa del himno en acto de Kaiser

Desde la oposición y el oficialismo apuntaron a la reivindicación a la dictadura militar que se registró en el acto de Kaiser.

El cierre de la campaña presidencial de Johannes Kaiser en Providencia dejó una serie de hitos polémicos, como su homenaje a Claudio Crespo -imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica- su anuncio de indultar a todos los uniformados involucrados en hechos ilícitos tras el estallido social y la entonación de la tercera estrofa del himno nacional, vinculada históricamente a la dictadura de Augusto Pinochet.

Esto último episodio generó críticas transversales al abanderado del Partido Nacional Libertario, incluyendo de sus socios políticos, el Partido Social Cristiano, ya que se cuestionó que este tipo de hechos profundizan las diferencias en la población y fomentan la polarización.

La diputada Sara Concha, timonel del PSC, aseveró a La Tercera que “no avalamos esta clase de cánticos, así como tampoco avalamos los que hubo en contra de Carabineros en el cierre de campaña de Jeannette Jara. Creemos que es muy importante avanzar y no quedarnos en estos temas del pasado, mirar hacia el futuro, y concentrarnos en cómo vamos a salir adelante de todos los problemas que nos ha dejado este pésimo gobierno”.

Amarillos y PC se unen en sus críticas a Johannes Kaiser

Por su parte, sectores como Amarillos, el Frente Amplio y el Partido Comunista plantearon que lo visto en el cierre de campaña de Johannes Kaiser es una reivindicación de la dictadura de Augusto Pinochet.

Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, declaró que “Kaiser representa lamentablemente a un grupo pinochetista, autoritario, cree en la dictadura militar y por tanto, eso es, así de simple. Lamentablemente, en este país hay gente que reivindica una dictadura que violó los derechos humanos permanentemente, que además nunca tuvo el desarrollo económico que dice haber tenido -ahí están las cifras- y por tanto, cuando uno mira en el mundo donde ponen a las dictaduras más sanguinarias, Pinochet está dentro de ellas”.

Una mirada similar dejó el ver senador Daniel Núñez (PC), quien precisó “que durante el cierre de campaña de Kaiser se cante la estrofa usada por la dictadura no es un accidente ni patriotismo: es legitimar su autoritarismo negacionista. Ese es el camino para que las violaciones a los DD.HH. vuelvan a ser política de Estado”.