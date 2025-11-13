En vistas a la segunda vuelta: Kast y Jara cierran campañas en sus bastiones regionales 

Ambos candidatos se trasladaron hasta las regiones que identifican como bastiones electorales, además de la Metropolitana. Kast fue a Concepción, región del Biobío; mientras Jara hizo lo propio en Valparaíso.

Los dos candidatos que asoman como favoritos de cara a la elección de este domingo 16 de noviembre, Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (Partido Republicano), decidieron dar cierre a sus respectivas campañas en regiones.

Si bien ambos tuvieron sus actos más multitudinarios en Santiago —en el caso de Kast en el Movistar Arena y Jara en la explanada de Maipú— este jueves fue el último día permitido para que los candidatos hicieran campaña.

Por lo mismo, tanto el republicano como la comunista se trasladaron hasta las regiones para tratar de asegurar sus respectivos bastiones más allá de Santiago.

El gesto de Kast a los social cristianos

El abanderado republicano escogió la Plaza Independencia de Concepción, en la región del Biobío, para realizar su último acto de campaña previo a los comicios de este domingo.

La elección de Kast no fue al azar. El lugar es un baluarte del Partido Social Cristiano (PSC), colectividad que lo respaldó en su carrera presidencial y con la que comparte lista parlamentaria para la elección de diputados y senadores.

De hecho, en el inicio del discurso, el abanderado republicano agradeció a Francesca Meza, diputada del Partido Social Cristiano, quien bajó su precandidatura presidencial en favor del republicano. Asimismo, Kast se dio el tiempo para saludar a otros dirigentes socialcristianos que se encontraban en el lugar, entre ellos, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, militante del PSC.

Eso sí, lo que llamó la atención fue la utilización del vidrio blindado que Kast ya había ocupado en un acto de campaña en Viña del Mar la semana pasada, lo que fue criticado por Jara e incluso Evelyn Matthei.

“Es increíble verlos aquí a través de este vidrio que ha generado tanta polémica. Pero déjenme decirles que en algunas ocasiones hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar”, dijo Kast respecto a las críticas que levantó el vidrio antibalas.

Otro de los momentos llamativos del discurso de Kast fue la referencia a la frase “Venceremos y será hermoso” proveniente de un poema del poeta chileno Omar Lara, escrito en 1970 durante el gobierno de Salvador Allende. “Alguien dijo por ahí, ganaremos y será hermoso”, dijo Kast aludiendo a su confianza de pasar a segunda vuelta.

El fuerte despliegue del FA en Valparaíso a favor de Jara

Un cierre de campaña con tinte frenteamplista. Así se podría resumir el último acto de campaña de Jeannette Jara antes de la elección de este domingo.

Y es que la abanderada de Unidad por Chile decidió culminar la carrera presidencial en Valparaíso, un refugio electoral del partido liderado por Constanza Martínez.

De hecho, las protagonistas de la jornada —además de Jara— fueron las alcaldesas de Viña del Mar, Macarena Ripamontti, y Camila Nieto, jefa comunal de Valparaíso; ambas militantes del Frente Amplio. Además de las alcaldesas, dio un discurso el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca, independiente que compitió en cupo FA.

En el comando de militante del PC saben que obtener una votación cercana al 30%, en lo ideal superar esa barrera, es crucial para disputar el balotaje que asoma como complejo debido a que los candidatos de la derecha suman —según las encuestas— cerca del 60% de los votos. Por lo mismo, es fundamental para Jara consolidar una amplia votación en Valparaíso, región vista como un bolsón de votos importantes al igual que la Metropolitana.

En su intervención, la candidata hizo referencia a la seguridad y el alza del sueldo mínimo, eje de su compaña.

“No hay candidatura más comprometida que la nuestra con la seguridad: seguridad para combatir el crimen y seguridad para llegar a fin de mes. Seremos implacables para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción”, aseguró la aspirante a La Moneda.

Y aprovechó de lanzar un dardo a Kaiser: “Más que perseguir a los que se roben un Súper 8, tenemos que ir por los peces gordos y levantar el secreto bancario”.