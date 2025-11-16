Las grandes batallas del Senado: revisa los cambios que dejan los resultados de la elección 2025

Este domingo 16 de noviembre, siete regiones del país eligieron senadores, gracias al sistema de renovación parcial del Senado que se realiza cada cuatro años y que le correspondía a siete regiones este 2025.
Las regiones pares, Antofagasta, Biobío, Ñuble, Los Lagos y Magallanes, escogieron a sus senadores en 2021, por lo que los actuales representantes permanecerán en sus cargos hasta 2029.
Específicamente en esta elección se renovaron los escaños de las circunscripciones impares, de modo que las regiones que eligieron senadores fueron:
- Arica y Parinacota
- Tarapacá
- Atacama
- Valparaíso
- Maule
- La Araucanía
- Aysén
Senadores elegidos en las Elecciones 2025
Según informó el Servicio Electoral (Servel) con el 44,66% de las mesas escrutadas, los resultados de los senadores elegidos en estas elecciones son:
Senadores Región de Arica y Parinacota:
- Enrique Lee. Chile Grande y Unido. Independiente demócrata.
- Vlado Mirosevic Unidad por Chile. Partido Liberal.
Senadores Región de Tarapacá:
- Renzo Trisotti. Cambio por Chile. Partido Republicano.
- Danisa Astudillo. Unidad por Chile. Partido Socialista.
Senadores Región de Atacama
- Daniella Cicardini. Unidad por Chile. Partido Socialista
- Yasna Provoste. Unidad por Chile. Partido Democracia Cristiana.
Senadores Región de Valparaíso
- Arturo Squella. Cambio por Chile. Partido Republicano.
- Camila Flores. Chile Grande y Unido. Renovación Nacional.
- Andrés Longton. Chile Grande y Unido. Renovación Nacional.
- Karol Cariola. Unidad por Chile. Partido Comunista.
- Diego Ibáñez. Unidad por Chile. Frente Amplio.
Senadores Región del Maule
- Ignacio Urrutia. Cambio por Chile. Partido Republicano.
- Cristian Vial. Cambio por Chile. Independiente cupo Republicano.
- Hugo Rey Chile. Grande y Unido. Renovación Nacional.
- Paulina Vodanovic. Unidad por Chile. Partido Socialista.
- Beatriz Sánchez. Unidad por Chile. Frente Amplio.
Región de La Araucanía
- Rodolfo Carter. Cambio por Chile. Partido Republicano.
- Vanessa Kaiser. Cambio por Chile. Partido Nacional Libertario.
- Henry Leal Chile. Grande y Unido. Partido Unión Demócrata Independiente.
- Jorge Rathgeb. Chile Grande y Unido. Renovación Nacional.
- Francisco Huenchumilla. Unidad por Chile. Democracia Cristiana.
Región de Aysén
- Felipe Henríquez. Cambio por Chile. Partido Nacional Libertario.
- Miguel Ángel Calisto. Verdes, Regionalistas y Humanistas. Cupo Federación Regionalista Verde Social.