De la televisión a la política: estos son los famosos que llegaron al Congreso

En las elecciones parlamentarias de 2025, varios famosos del espectáculo y la televisión lograron hacerse un lugar en el Congreso.

Animadores, actores y modelos buscaron capitalizaron su popularidad para conquistar escaños para sumarse a la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que refleja una tendencia creciente en la política chilena, donde la notoriedad mediática puede ser un factor clave en la campaña electoral.

Los famosos que llegaron al Congreso

Varios personajes conocidos lograron ser electos como diputados o senadores, entre ellos el periodista Javier Olivares y Cristián Contreras, conocido como Dr. File.

En cambio, otros famosos no consiguieron un cupo, como Juan Carlos Pollo Valdivia y Gonzalo Egas en el distrito 8, ni Jorge Garcés, Marlen Olivarí o el actor Felipe Ríos en el distrito 7.

Fueron electos

Distrito 6:

Javier Olivares, periodista (PDG)

Distrito 7:

Hotuiti Teao, modelo (IND-UDI).

Distrito 8:

Cristián Contreras o Dr.File (PDG).

Distrito 12:

Ana María Gazmuri (AH).

Pamela Jiles (PDG).

Distrito 14:

Ignacio Achurra, actor (FA).

Distrito 19:

Carlos Chandía, árbitro (RN).

Senado:

Beatriz Sánchez, periodista (FA).

No fueron electos

Distrito 7:

Felipe Ríos, actor (Partido Liberal).

Marlen Olivarí, showoman (IND-CHV).

Jorge Garcés, exentrenador (IND-EVO).

Distrito 8:

Juan Carlos Pollo Valdivia, animador (IND-DC).

Gonzalo Egas, exchico reality (DEM).

Distrito 9:

Aldo Duque, abogado (IND-RN).

Felipe Vidal, animador (IND-EVO).

Ariel Mateluna, actor (IND–PAH).

Erika Olivera, exmaratonista (DEM).

Distrito 10:

Juan Pablo Sáez, actor (IND-DEM).

Sandra Solimano, actriz (IND-DEM).

María Luisa Cordero, médico (IND-RN).

Jean Pierre Bonvallet, influencer (IND -PSC).

Distrito 12:

Li Fridman, actriz (IND–PS).

Distrito 13:

Macarena Venegas, abogada (IND-EVO).

Distrito 14:

Pablo Herrera, cantante (IND-CHV).

Distrito 15:

Patricio Laguna, modelo (IND-DEM)

Senado: