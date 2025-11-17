El dinero que recibirá cada candidato presidencial por los votos recibidos

El Servel informó durante esta jornada los resultados totales obtenidos durante las Elecciones Presidenciales en Chile 2025. Con ello, se puede conocer además el dinero que recibirá cada candidato según los votos recibidos.
Con el 100% de las mesas escrutadas ,Jeannette Jara obtuvo la primera mayoría (26,85%), seguida por José Antonio Kast (23,92%), por lo que ambos se enfrentarán en segunda vuelta. El tercer lugar lo ocupó Franco Parisi (19,71%), quien fue seguido por Johannes Kaiser (13,94%), Evelyn Matthei (12,46%), Harold Mayne-Nicholls (1,26%), Marco Enríquez-Ominami (1,20%), y Eduardo Artés (0,66%).
La normativa corriente establece un reembolso por concepto de voto válidamente emitido. Actualmente, dicha devolución estatal por cada voto equivale a 0,04 Unidades de Fomento (UF), es decir, aproximadamente $1.585 por sufragio, considerando la UF a $39.600 aproximadamente.
Cuánto dinero podría recibir cada candidato y cuáles son los requisitos
Realizando un cálculo a partir de dichas cifras, cada candidato recibirá los siguientes montos:
- Franco Parisi (2.552.649 votos): $4.046 millones de pesos.
- Jeannette Jara (3.476.615 votos): $5.510 millones de pesos.
- Marco Enríquez-Ominami (154.850 votos): $245 millones de pesos.
- Johannes Kaiser (1.804.773 votos): $2.860 millones de pesos.
- José Antonio Kast (3.097.717 votos): $4.909 millones de pesos.
- Eduardo Artés (86.041 votos): $136 millones de pesos.
- Evelyn Matthei (1.613.797 votos): $2.557 millones de pesos.
- Harold Mayne-Nicholls (163.273 votos): $258 millones.
Las cifras presentadas no son una devolución automática a cada candidato, sino que se tratan del monto máximo reembolsable que tendrá cada uno. Para poder percibir dicho dinero, se debe rendir, de forma justificada, cada peso gastado en la campaña ante el Servel.
Otros de los requisitos para recibir dinero por los votos es que los gastos presentados por cada candidato no hayan sido financiados con otras fuentes, como aportes propios, de terceros, del partido o créditos con mandato; y que se presenten boletas o facturas vigentes y pendientes de pago, correspondientes a gastos electorales realizados durante el período de campaña.
Para segunda vuelta, cada voto obtenido se puede reembolsar por 0,01 UF.