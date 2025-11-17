VOX, ministro Luis Caputo e hijo de Bolsonaro felicitan resultado de José Antonio Kast en elecciones

El candidato por el Partido Republicano recibió felicitaciones desde España, Argentina y Brasil, en lo que fue considerado un “excelente resultado”.

Figuras de la derecha internacional celebraron a lo largo de esta jornada el resultado de las elecciones presidenciales en nuestro país, que dejó a José Antonio Kast en un escenario favorable para la segunda vuelta que lo enfrentará a la candidata oficialista Jeannette Jara. Específicamente, las felicitaciones por las votaciones llegaron desde España, Argentina y Brasil.

Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha español VOX, le dio la “enhorabuena” a través de su cuenta de X a Kast, a quien llamó “mi amigo“, por “su excelente resultado, que anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre. ¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria“.

Desde el otro lado de la cordillera, el ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, celebró el resultado de las elecciones nacionales a través de sus redes sociales, compartiendo en sus redes sociales el mensaje de Kast en el que indica que su presencia en segunda vuelta es “un gran paso para que el cambio llegue a Chile“.

“Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. ¡A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!“, añadió el ministro argentino.

El video de Eduardo Bolsonaro por Kast y las elecciones en Chile

Finalmente, el hijo del ex presidente derechista Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, compartió un video a través de sus redes sociales en el que detalló la carrera del candidato del Partido Republicano. “José Antonio Kast logró un movimiento popular unido con un partido sólido, con banderas bien identificadas, dar un giro recto y hoy emerger como favorito a la presidencia de Chile“, indicó el también diputado.

El hijo de Bolsonaro recordó además la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde Kast compartió junto a él y Milei, instancia en que los llamó los “futuros presidentes de Argentina y Chile”.

“Suerte José Antonio Kast querido, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y Chile“, puntualizó Eduardo Bolsonaro en el texto que acompañó el video.