Los duros descargos de Carolina Marzán contra el PPD tras quedar al margen del Senado

Tras no llegar a la Cámara Alta, a pesar de su alta votación, Marzán oficializó su renuncia a la colectividad con duros dardos a la directiva de Jaime Quintana.

La diputada Carolina Marzán oficializó su renuncia al Partido por la Democracia (PPD), luego de no poder llegar al Senado, a pesar de alcanzar una alta votación en la Región de Valparaíso.

En declaraciones a La Tercera, Marzán dejó su tirante relación con la directiva de Jaime Quintana, reiterando sus cuestionamientos por el “casi nulo” apoyo a su opción a la Cámara Alta.

“Con anterioridad a las elecciones, yo presenté mi renuncia como presidenta regional del PPD en Valparaíso. Y hoy día, y después de una profunda reflexión que llevo haciendo hace mucho tiempo, presenté mi renuncia, también, al partido”, explicó la legisladora.

Carolina Marzán aseveró que “uno de los hechos que acusa la ciudadanía, y con justa razón, es la desconexión de la clase política con las personas, la forma de hacer política y la manera en que, muchas veces, se toman decisiones desde espacios de poder sin considerar realmente las necesidades de las y los ciudadanos”.

A esto sumó que “el apoyo a mi candidatura al Senado por parte de la directiva nacional fue casi nulo, considerando que el trabajo realizado se vio reflejado en los casi 85 mil votos, que fue puro compromiso, reconocimiento, gestión, recibiendo un apoyo totalmente transversal”.

En vista de esto, Marzán concretó su renuncia al PPD, indicando a sus votantes que “espero seguir aportando al país, y en especial a nuestra Región de Valparaíso, ahora como ciudadana independiente”.