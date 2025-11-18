Comisión revisora aprueba AC contra Diego Pardow: ¿Qué viene ahora?

Tras la resolución, el ex ministro de Energía expresó que “nuestra convicción es que esto se basa en antecedentes falsos”.

La comisión revisora aprobó la acusación constitucional (AC) contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow, situación por la cual pasó con informe positivo a la Cámara de Diputados.

El texto del libelo acusatorio contó con tres respaldos: Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN). Por su lado, Ericka Ñanco (FA) votó en contra y Carmen Hertz (PC) se ausentó de la sesión por estar con licencia médica, cuya instancia contó con la presencia del ex secretario de Estado.

Tras la resolución, Diego Pardow explicó que “no había una dimensión clara de cuál era la magnitud del error y ese impacto tarifario, por lo tanto, hubo que volver a calcular las tarifas y encontrar el mecanismo que permitiera revertir este efecto respecto de los consumidores y eso es lo que tomó el tiempo entre la reunión del 4 de septiembre y la publicación del informe técnico preliminar”.

A lo que agregó: “Yo quisiera destacar, eso sí, que lo que ocurre después del informe técnico preliminar, porque también pareciera haberse instalado la idea de que la primera noticia que existió fue la primera noticia que descubrió un antecedente que no constaba en alguna parte o que descubrió algo que estaba en secreto y no es así”.

“El informe técnico preliminar, el que revela el error de la Comisión Nacional de Energía, fue publicado por la Comisión Nacional de Energía y esta primera nota lo que hace es reproducir fragmentos textuales”, expresó el ex titular de Energía.

“Nuestra convicción es que esto se basa en antecedentes falsos. Lo que esperaría o le pediría a los parlamentarios que evalúan esta acusación es que revisen los antecedentes”, cerró.

¿Qué sigue ahora en la AC contra el ex ministro Diego Pardow?

Con esta resolución, la AC pasa a la Sala de la Cámara de Diputados con informe positivo, el cual no es vinculante y refiere solo una “recomendación” de la comisión al resto de parlamentarios.

De esta forma, el libelo acusatorio se votará en la Sala a partir de las 10:00 horas de este miércoles 19 de noviembre. En caso de que se apruebe, el ex secretario de Estado será inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años.