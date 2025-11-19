“Lo vemos con muy buenos ojos”: PDG valoró que Jeannette Jara sume propuestas de Franco Parisi

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, dijo que su partido está recién iniciando las conversaciones internas para definir si entregarán su apoyo a Kast o Jara.

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, dijo que su colectividad valora que tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast incorporen en sus programas para la segunda vuelta propuestas que hizo Franco Parisi como parte de su campaña en las Elecciones Presidenciales 2025.

Vattuone afirmó que, pese a los gestos provenientes de ambas candidaturas presidenciales, el PDG está recién iniciando las conversaciones internas para definir si entregarán su apoyo a Kast o Jara en la segunda vuelta, programada para el domingo 14 de diciembre.

“Iniciamos un proceso de consulta interna. Los votos no son endosables. Eso está abierto, son votos de ellos y respetamos su decisión“, sostuvo el timonel del PDG en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

“Iniciamos un proceso ayer, tuvimos tres reuniones con la directiva. Acordamos una conversación con nuestras bases para hoy. Lo fundamental es escuchar a nuestras bases”, recalcó a continuación.

El PDG y la decisión de Jara sobre el programa de Parisi

En la oportunidad, Rodrigo Vattuone se refirió también a los dichos del republicano José Antonio Kast en cuanto a las coincidencias que tiene su programa con el de Franco Parisi, así como el anuncio de Jeannette Jara de incorporar en sus propuestas algunas del candidato del PDG.

De acuerdo con lo anunciado por la postulante oficialista, sumará a su programa la rebaja de IVA a los medicamentos y el tope salarial de cinco millones de pesos para los funcionarios políticos que ingresen al Gobierno propuesto por Parisi.

Al abordar los dichos de Jara, el timonel del PDG afirmó que en su partido “vemos con muy buenos ojos que la candidata lo tome en consideración“.

“Son propuestas que nacen de la realidad que viven los chilenos. Son gestos positivos. Siempre que vengan esos gestos de sectores de derecha o izquierda, van a estar muy bien enfocados y lo valoramos mucho“, enfatizó Rodrigo Vattuone.