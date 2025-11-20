Tras sus recientes polémicas: Jeannette Jara le baja el pulgar a Darío Quiroga y le pide la renuncia

A sus dichos contra los hermanos Parisi y el PDG, el sociólogo vio cómo salió a la luz un proceso por amenazas y daños en Fiscalía, que se remonta a 2011.

Finalmente Jeannette Jara tomó una decisión. Tras las recientes polémicas protagonizadas por Darío Quiroga, que incluyen sus duras palabras contra Franco Parisi y el PDG, a la que se sumó un problema judicial en 2011, la candidata presidencial le pidió la renuncia.

“En el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara, y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga a cargo de coordinador estratégico del comando”, informó el comando de Jara en una declaración pública.

Desde el equipo de la abanderada oficialista agregaron que “agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo”.

En los últimos días reflotaron las palabras de Quiroga contra los hermanos Parisi – Franco y Zandra – y el PDG, aseverando que “el chanta de Parisi, a distancia, una vez más, tratando de lucrar de la política, de tener un chiringuito, de hacer unas apuestas sin ninguna convicción (…) todo lo que nos prometió con la bancada del PDG, todo ha sido mentira, porque efectivamente esta lógica de que no hay izquierda y derecha, lo único que le permite a usted lucrar y ver a la gente como tontos clientes de su chiringuito para seguir haciendo política”.

Estas declaraciones no cayeron nada de bien en el comando de Jeannette Jara y fue la propia candidata la que dejó en claro que “a mí no me gustan los dichos clasistas, yo no soy esa clase de persona. No uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado”.

“Las decisiones que tome las voy a informar oportunamente y no voy a escabullir nunca esa decisión porque mi carácter es así: soy una persona que toma decisiones y que sabe asumir tanto los costos de las decisiones que toma, siempre y cuando estén por sobre el bien del país. Lo informaré oportunamente”, puntualizó Jara.

La causa en Fiscalía contra Darío Quiroga

La gota que rebalsó el vaso fue la causa por amenazas y daños que enfrentó Darío Quiroga en 2011, cuando destruyó los vidrios del actual director de Codelco, Ricardo Calderón Galaz.

Según detalló Ex-Ante, el sociólogo a un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el proceso, previo pago de los daños ocasionados y la prohibición de acercarse a la víctima.

Consultada por este episodio, Jeannette Jara reconoció que no estaba al tanto y aseguró: “Voy a conversar con el señor Quiroga”.

Tras esa conversación, se selló el destino del miembro de La Cosa Nostra en el comando presidencial y debió dar un paso al costado como coordinador estratégico.