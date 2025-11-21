Caso ProCultura golpea a Jara: los gobernadores imputados que se sumaron al comando

La presentación del equipo de Jeannette Jara para enfrentar la segunda vuelta electoral no estuvo exenta de polémicas.

Jeannette Jara realizó una accidentada presentación de su comando de campaña de cara a la segunda vuelta, ya que los flamantes integrantes de su equipo no han estado exentos de la polémica, con vinculaciones con episodios de violencia intrafamiliar e incluso el Caso ProCultura.

En la actividad, la abanderada oficialista precisó que “vamos a sumar a encargados por regiones que van a llevar la voz, la coordinación y además el trabajo territorial”.

Entre los designados están los gobernadores de Antofagasta, Ricardo Díaz; del de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; de Ñuble, Óscar Crisóstomo; y el de Magallanes, Jorge Flies.

Sin embargo, según precisó La Tercera, las cuatro autoridades regionales todavía están en calidad de imputados en la causa por eventual fraude al fisco a la organización liderada por Alberto Larraín.

Las causas contra los gobernadores por Caso ProCultura

El gobernador Ricardo Díaz está siendo indagado por un convenio de recuperación de fachadas entregado en trato directo a ProCultura, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un total de $629.815.000, de los que se entregaron $460 millones al inicio de la investigación.

En el caso de Rodrigo Mundaca de Valparaíso, está en el ojo de la Fiscalía por entregar por trato directo $25 millones a la fundación, mientras que Jorge Flies es indagado por un caso similar por $23,6 millones.

La situación más complicada es la Óscar Crisóstomo de Ñuble, ya que entregó $268 millones a ProCultura para el proyecto llamado “Fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional, Ñuble”.

A esto se suma una causa por hechos ocurrido antes de asumir como gobernador, por el cual habría recibido pagos irregulares por cerca de $23 millones para gestionar un proyecto de viviendas rurales en 2019 y favorecer una firma en desmedro del resto de los oferentes.