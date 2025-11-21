No alcanzó a estar 4 horas: Balbi El Chamako, el artista urbano que fue removido del comando de Jara por causa por VIF

Jeannette Jara anunció a Balbi El Chamako como uno de sus embajadores esta mañana. Sin embargo, luego de que se revelaran sus antecedentes judiciales, “ya no formará parte del equipo”.

Con el foco puesto en la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), presentó al equipo que será parte de su comando en su objetivo de llegar a La Moneda.

Tras la salida del jefe de comité estratégico, el sociólogo Darío Quiroga, la abanderada de Unidad por Chile tuvo que realizar una restructuración en su campaña, y en este marco, protagonizó una actividad anunciando los diferentes rostros que apoyarán a la ex ministra del Trabajo de cara al balotaje.

Bajo este contexto, llamó la atención la presencia de uno de ellos, quien no está inmerso en la política y apoyó a otro candidato en la primera vuelta.

Se trata del artista urbano Patricio Oñate, más conocido como Balbi El Chamako, quien estuvo en primera fila y permaneció al lado de Jara durante todo el acto, compartiendo junto a nombres como Paulina Vodanovic (jefa de campaña), Francisco Vidal, Beatriz Sánchez, entre otros. También aparecieron otras personalidades del espectáculo, como el humorista Coronel Valverde y la actriz Eliana Albasetti.

En este marco, se dio a conocer que el cantante urbano tendría el rol de “embajador de la sociedad civil”, lo cual generó sorpresa, ya que solo este jueves adelantó que votaría por la ex secretaria de Estado, después de haber hecho lo propio con el candidato del PDG en primera vuelta.

“Sin miedo vamos. Quizás muchos de los que me siguen estén de acuerdo o no, pero jamás votaría por Kast, razones son muchas. Yo voté Parisi, pero ahora voy por Jara. Esto no es un mensaje de odio, sino un llamado al sentido común. Investigue y verán como sus derechos serán vulnerados si sale ese hombre. Tiene sus pro y contras, pero si ponen en la balanza lo que estamos arriesgando entenderán”, expuso a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Instagram.

Quién es Balbi El Chamako y qué buscaba Jeannette Jara al incorporarlo a su campaña

Oñate comenzó su carrera musical a los 14 años y se ha hecho un nombre importante en la escena musical chilena, alcanzando los 1,5 millones de oyentes mensuales, gracias a éxitos como Ese Corte, Te Extraño a lo Vio, Ponle, Olvidona, entre otros.

Respecto a qué es lo que buscaba Jara al integrarlo a su equipo, René Jara, académico de la Usach y doctor en Ciencia Política, dijo a EL DÍNAMO que “ella tiene que hacer todos los intentos habidos y por haber para poder extender su electorado, y dentro de ello, todo lo que tenga que ver con hacer gestos hacia el electorado de Franco Parisi son absolutamente necesarios. Hay que pensar que todos los sondeos dicen que José Antonio Kast corre con ventaja y que cualquier gesto de cualquier figura, ojalá que no venga del mundo político como en este caso, son bienvenidos”. Lo anterior, antes de que se destaparan sus antecedentes judiciales.

Las otras veces que ha hecho noticia Balbi El Chamako y la causa pendiente por VIF

Su llegada al comando de Jara no es la primera vez que hace noticia fuera de la música. En 2023 denunció haber sido víctima de un secuestro en la Región de Valparaíso, y a fines de 2024 sufrió un turbazo en su domicilio mientras estaba con su hijo.

En diciembre de ese mismo año, Oñate fue imputado en una causa de violencia intrafamiliar (VIF). El 22 de dicho mes, una mujer que dijo ser su pareja denunció que él la habría agredido cuando estaba junto a sus hijos.

Producto de este presunto ataque, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género.

En este marco, el tribunal fijó una audiencia para llevar a cabo el juicio abreviado el próximo 1 de diciembre del 2025.

“No formará parte del equipo”

Luego de que se dieran a conocer estos antecedentes, desde el comando indicaron que “nuestra candidatura tiene una posición clara e intransable, condenamos todo tipo de violencia y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con los derechos de las mujeres. En virtud de esta situación, y dada la seriedad que implica, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”.