Jara acepta ir al Barrio Franklin, pero condiciona visita tras emplazamiento de Kast

Tras una visita a Franklin marcada por momentos incómodos, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, desafió a su contendora oficialista, Jeannette Jara, a presentarse también en sectores como ese emblemático barrio de Santiago.

El llamado surgió luego de las pifias que Kast recibió en la zona. “Yo ayer estaba feliz en Franklin, y podrán decir que uno pifió, ¡obvio que van a pifiar! ¿Quién esperaba algo distinto?”, expresó este sábado durante una actividad.

Además, Kast sostuvo que “hay 2,6 de cada 10 chilenos votan por la candidata de la continuidad”.

Acto seguido, lanzó su emplazamiento directo a Jara. “Que ella vaya a Franklin, que vaya a la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo, porque es terrorismo y no violencia rural, que salga a terreno”.

La candidata oficialista respondió rápidamente. A través de un comentario en las redes sociales de The Clinic, la ex ministra del Trabajo contestó al desafío planteado por Kast. “Feliz voy, siempre que tú vayas al debate del Mega mañana”, escribió.

José Antonio Kast señaló que no asistirá al debate de Mega porque, según afirma, ese encuentro no está contemplado dentro de su agenda y solo reconoce como compromisos formales los debates organizados por Archi y Anatel.

También ha indicado que, aunque recibió invitaciones a otros foros, aún no las ha respondido y que decidirá oportunamente si participa o no, insistiendo en que cada candidato es libre de aceptar o rechazar estos llamados.