Encuesta Criteria de cara al balotaje: 40% de los votantes de Parisi votarían nulo

En tanto, en la intención de voto general para la segunda vuelta, José Antonio Kast alcanza un 50%, mientras que Jeannette Jara obtiene un 36%.

La última encuesta de Agenda Criteria, publicada este domingo, ofrece un panorama sobre la segunda vuelta presidencial y cómo se podrían redistribuir los votos de los candidatos que quedaron fuera de la carrera por La Moneda.

Según el sondeo, entre los votantes de Franco Parisi, un 35% respaldaría a José Antonio Kast, un 25% a Jeannette Jara y un 40% optaría por anular su voto.

En el caso de Johannes Kaiser, el 91% de sus electores se inclinaría por Kast, apenas un 3% por Jara y un 6% votaría nulo.

Intención de voto para el balotaje según encuesta Criteria

Entre quienes apoyaron a Evelyn Matthei, la mayoría (56%) se inclinaría por Kast, un 23% por Jara y un 21% votaría nulo.

Respecto a la intención de voto general para la segunda vuelta, José Antonio Kast alcanza un 50% (+3), mientras que Jeannette Jara obtiene un 36% (+3). Los votantes que elegirían opciones nulas o en blanco representan un 14% (-6), según Criteria.

En cuanto a la percepción sobre quién será el próximo presidente, el líder del Partido Republicano encabeza con un 59% (+25), mientras que la candidata del Partido Comunista se mantiene en segundo lugar con un 33% (+4).