“Es importante que Chile conozca bien lo que pensamos”: Jara vuelve emplazar a Kast en la previa de nuevos debates

Tras reunirse con parlamentarios del oficialismo, la candidata presidencial Jeannette Jara (PC) volvió este domingo a emplazar a su contendor del balotaje, José Antonio Kast (Republicanos), llamándolo a no ausentarse de los debates organizados por distintos medios de comunicación.
“Es mi tercera candidatura presidencial, sigo siendo el mismo. Mi contendora fue ministra tres años y medio, funcionaria pública y trabajó en el mundo privado, ¿Nadie la conoce? ¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más o menos? Es importante, sí, vamos a tener debates, pero que todo se centre en eso, y no en la persecución del narcotráfico o el terrorismo, es inaudito”, afirmó Kast desafiando directamente a Jara a acudir al barrio Franklin.
En respuesta, la abanderada del PC señaló este domingo que “a mí me desafió el candidato ayer a que fuera a Franklin. Primero, yo puedo a ir a cualquier lado y, por cierto, todos los candidatos estamos expuestos a quienes son nuestros adherentes y quienes nos critican, pero yo lo desafío a que hoy día asista al debate de Mega. Yo tengo toda la disposición, confirmé los cinco debates y creo que es importante que Chile conozca bien lo que pensamos. No sirve estar encerrado en una caja de cristal”.
Jara también recalcó que fueron los propios medios quienes organizaron las instancias de conversación. “Los medios de comunicación aquí prepararon cinco debates. No yo, los medios. Y nos avisaron con mucha anticipación. Entonces, en realidad aquí hay una estrategia de ocultarse. A mí me llama la atención porque miren lo contradictorio: cuando está con sus adherentes, se encierra en una caja de vidrio, pero cuando va al barrio Franklin, va sin la caja de vidrio”, insistió.
Luego añadió que “¿al final hay amenazas o solo está tratando de construir una sensación de miedo o desconfía de su propia gente? No sé muy bien qué pensar. Yo lo que creo es que Chile tiene derecho a saber lo que pensamos los candidatos presidenciales. De todas maneras, yo estoy disponible, lo he dicho, y he hecho también un pedido a los medios de comunicación que no bajen los debates”.