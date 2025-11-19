José Antonio Kast pone en duda presencia en Bad Boys y solo asistirá a debates de Archi y Anatel

El candidato republicano descartó su presencia en el foro anunciado por Mega, radio Biobío y DF para este domingo.

José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, puso en duda su participación en el programa Bad Boys de Franco Parisi para buscar el apoyo del PDG, además de limitar su presencia en debates de cara al balotaje.

En esta línea, Kast aseveró que solo estará en los foros organizados por Anatel y Archi, descartando decir presente en el debate que Mega, radio Biobío y el Diario Financiero anunciaban para este domingo 23 de noviembre.

“Yo no tengo agendado ningún debate para el domingo, ninguno. Porque ese es un debate que se acordó con una candidata. Pero para debatir se necesitan dos”, indicó.

Ante esta postura, Jeannette Jara apuntó que “yo sé que no quiere ir, porque la otra vez perdió en la segunda vuelta en los debates”, en alusión a la elección presidencial del 2021, donde fue superado por Gabriel Boric tras un discreto desempeño en los enfrentamientos entre ambos.

Frente a los cuestionamientos, Kast le respondió a su contrincante: “Si hay alguien que no asistió a los debates porque los perdió todos (en primera vuelta), fue Jeannette Jara”.

“Creo que el primero donde nos encontramos fue en Salmón Sumit, en Frutillar, donde ella llevó barra brava. Insultaban, gritaban, no respetaron un acto democrático de diálogo frente a la opinión pública. Después de eso, cuando se le emplazó sobre un tema puntual de la ley Lafkenche y sobre el tema del exceso de regulaciones, no tuvo respuesta”, espetó el republicano.

Kast: Bad Boys en duda y solo confirma presencia en Anatel y Archi

José Antonio Kast profundizó su respuesta a las críticas de Jeannette Jara por no aceptar nuevos debates presidenciales, aseverando que “si llegan otras propuestas, las vamos a anunciar en su mérito”.

“Pero lo que no voy a aceptar es que una candidata utilice una situación como esta, sobre todo cuando ella arrancó de los debates y fue a regiones donde le fue pésimo, porque dijo no puedo debatir y no voy a ir a debatir donde están los grandes empresarios“, recalcó.

En cuanto a su participación en Bad Boys de Franco Parisi, Kast también la puso en duda, sosteniendo que “nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, partí en La Araucanía (..) Yo estoy en la calle, como lo pidió Franco Parisi”.

Consultado sobre si estará presente en el programa, el candidato republicano se limitó a precisar que “lo estamos evaluando”.