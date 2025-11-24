“Esa posibilidad no existe”: ministro Cataldo descarta renunciar al Mineduc para sumarse al comando de Jara

El ministro de Educación también abordó la tramitación del proyecto que crea el FES, señalando que “sería un fracaso para el país” no sacarlo adelante.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), descartó dejar su cargo en el Gobierno de Gabriel Boric para sumarse al comando de la candidata presidencial, Jeannette Jara (PC), de cara a la segunda vuelta.

El secretario de Estado en diálogo con 24 Horas, manifestó que “evidentemente hoy día las tareas del Ministerio de Educación son tantas y tan diversas, y nos queda tan poco tiempo, que yo en realidad nunca he estado pensando en si me voy o no me voy al comando, es una pregunta que más bien ha venido de la prensa”.

A lo que agregó: “Claro, yo fui el coordinador territorial de la campaña del presidente Boric en segunda vuelta, pero hoy día soy ministro de Educación. Esto no es como el mercado de pases del fútbol, uno tiene que actuar con harta responsabilidad”.

Ministro Cataldo descarta sumarse al comando de Jeannette Jara

Siguiendo en esa línea, el ministro Cataldo aseguró que “nunca he dicho no me voy a ir, ¿por qué? Porque me parece que no es correcto decir veremos o no veremos, uno no sabe cuáles son las circunstancias, si es que la candidata habla con el presidente, en fin, pero sí creo que ya a esta altura, estando en plena segunda vuelta, evidentemente esa posibilidad no existe”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el titular del Mineduc afirmó sentir “alivio”. Esto, no en el “sentido de no haber tenido la disposición de contribuir, es un alivio porque yo espero que ya por fin dejen de preguntarme esto y nos podamos concentrar absolutamente en las tareas de educación”.

Cataldo y la tramitación del FES

Por otro lado, Cataldo se refirió a la tramitación del proyecto que crea el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

“Estamos trabajando como hormiguita todos los días para ir concluyendo las condiciones para el acuerdo político. Recordemos que esta ley ya está en segundo trámite constitucional (…) esperamos que saliendo ahora de la coyuntura (ley de presupuesto y la acusación constitucional contra el ex ministro Diego Pardow). ya en diciembre nosotros deberíamos agarrar un ritmo de tramitación legislativa“, comentó.

Tras ello, se le consultó sobre si consideraría un fracaso no sacar esta ley durante los meses que restan de Gobierno, teniendo en cuenta que es uno de los ejes principales a los que apuntó Boric.

“Desde el punto de vista práctico, creo que sería un fracaso para el país. La cantidad de recursos que Chile está invirtiendo en el CAE son excesivos (…) solo como un dato, ustedes han visto todo el debate presupuestario que se ha dado, en educación aumentamos 111 mil millones de pesos”, expuso.

“Solo el CAE se lleva un billón de pesos de las platas públicas, de los recursos del Estado. Un billón, es decir, un millón de millones de pesos. Si me preguntan quién pierde, pierde Chile si es que no modificamos este sistema. Esa es una realidad y yo creo que todos son conscientes de aquello”, concluyó Cataldo.