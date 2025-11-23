A semanas de la segunda vuelta: 62% cree que Kast será el próximo presidente, según Cadem

El candidato republicano lidera las preferencias para lo que será el balotaje del próximo 14 de diciembre.

Cadem lanzó su primera encuesta Plaza Pública luego de las elecciones del pasado 16 de noviembre, el cual reveló que seis de cada diez chilenos cree que José Antonio Kast será el próximo presidente del país.

En el detalle, un 62% aseguró que el republicano logrará la victoria en la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, aumentando casi 30 puntos en este ítem, en comparación a la edición anterior. En tanto, solo un 28% cree que Jeannette Jara ganará el balotaje.

Consultados por quién votarán, un 46% lo hará por el ex diputado, mientras que un 34% lo hará por la ex ministra. Eso sí, un 20% aseguró que no votaría, no sabe o votará ya sea nulo o blanco. Sin embargo, con una base de 100%, 58% votaría por Kast y 42% por Jara.

A solo semanas de la segunda vuelta, José Antonio Kast se perfila, según la encuesta Cadem, como un candidato “capaz de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (53%), “capaz de resolver los problemas de inmigración” (53%), “con autoridad y liderazgo” (52%), que “podrá hacer cambios radicales” (51%), “capaz de hacer crecer la economía y generar empleo” (51%).

Jara, en tanto, es “cercana” (40%), “tolerante frente a la diversidad” (44%), “carismática” (40%) y “simpática” (42%).