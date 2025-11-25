“Por el partido hablo yo”: bancada PDG aún no asume en el Congreso y ya enfrenta su primera crisis

Ante la postura expresada por Pamela Jiles, sus compañeros de bancada indicaron que “todo lo que se pueda decir por fuera, farandulizando nuestro mensaje, no corre”.

El Partido de la Gente (PDG) irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones parlamentarias, ya que logró 14 diputados y aparece como una bancada con influencia de cara al próximo Congreso.

Sin embargo, la bancada PDG ya enfrenta su primera crisis luego de las declaraciones de Pamela Jiles, quien en entrevista con T13 radio se refirió a un eventual gobierno de José Antonio Kast, asegurando que “le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible”.

Estas palabras no cayeron muy bien en la directiva de la colectividad liderada por Franco Parisi, ya que su presidente, Rodrigo Vattuone, dejó en claro que “lo que es parlamentario 2026, nosotros no hemos tomado ninguna resolución, y estamos en la conformación, y por el partido hablo yo, no hablan los parlamentarios”.

Sobre lo expresado por la diputada Pamela Jiles, el titular del PDG indicó a radio Infinita que los legisladores “pueden emitir sus opiniones personales, pero estamos en este proceso (de conformación). Yo creo que de a poco van a ir viendo ustedes que estamos más fuertes que nunca”.

La postura de Vattuone fue respaldada por el resto de los diputados electos del PDG, como Juan Marcelo Valenzuela, quien declaró a Emol que “el Partido de la Gente tiene una posición neutra, nosotros no nos perdemos un segundo, y estoy en la misma línea que el presidente del partido, Rodrigo Vattuone”.

Por su parte, Patricio Briones aseveró que “nosotros somos un partido de centro, convocamos a la persona de pie, al ciudadano que sabe cuánto vale la micro, cuánto vale el kilo de pan, el que está llegando a duras penas hasta a fin de mes, y no podemos mantenernos al margen de darle prioridad a aquellos proyectos que generalmente van en beneficio justamente de ellos y aquellos que también la están pasando mal”.

“Todo lo que se pueda decir por fuera, farandulizando nuestro mensaje, no corre. Nosotros somos la clase media y la clase media emergente investida para poder representarlos de la mejor forma en el Parlamento”, sentenció.