Elevar número de firmas para candidaturas presidenciales independientes: los argumentos del proyecto UDI

“No se trata de establecer una barrera que no se pueda cumplir, sino que fijar un requisito que fortalezca nuestra democracia e institucionalidad”, plantearon los impulsores de la iniciativa.

Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron un proyecto para elevar significativamente el número de firmas que deben presentar ante el Servicio Electoral (Servel) quienes deseen inscribir su candidatura presidencial independiente.

La propuesta la dieron a conocer el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, junto a la diputada Flor Weisse, y consiste en aumentar de 0,5 a 1% el mínimo de patrocinios, considerando el padrón de 13,2 millones de votantes con voto obligatorio en las Elecciones Presidenciales 2025.

De acuerdo con lo que plantearon los legisladores, dado que algunos de los candidatos presidenciales lograron menos del 1,3% de los votos en la elección del pasado 16 de noviembre, la idea es elevar el mínimo de firmas para inscribir una candidatura independiente de 35.361 a 132.564; es decir, más de 97 mil que las requeridas en la actualidad.

Por qué más firmas para candidatura presidencial independiente

La actual Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios establece que los aspirantes a La Moneda deberán obtener el patrocinio de al menos el 0,5% de las personas que votaron en la última elección de diputados.

Según lo planteado por los parlamentarios gremialistas, el actual requisito de firmas para una candidatura presidencial independiente resulta “absolutamente insuficiente” y promueve lo que denominaron como postulaciones “testimoniales”.

“Este proyecto de ley no apunta a ningún candidato en particular, sino que busca que las exigencias para participar en una elección presidencial sean mucho más razonables que las que tenemos en la actualidad“, manifestaron los diputados al defender su propuesta.

“El primer requisito para quien aspira a liderar nuestro país debe ser contar con un apoyo ciudadano real y comprobable, no con un nivel de respaldo tan mínimo como hoy lo exige la ley“, argumentaron Ramírez y Weisse.

A la vez, plantearon que, “en este minuto, el número de patrocinios está completamente desfasado de la realidad, así como de la participación electoral que tuvimos producto del efecto del voto obligatorio”.

“Por lo tanto, es de todo sentido incrementar el número de firmas que se requieren, porque de lo contrario la papeleta seguirá transformándose en una lista infinita de candidaturas, muchas de ellas testimoniales“, complementaron.

En esa línea, indicaron que “no se trata de establecer una barrera que no se pueda cumplir, sino que fijar un requisito que fortalezca nuestra democracia e institucionalidad“.