Evitar el derrotismo y con el “terremoto Frei” a cuestas: el complejo despegue de Vodanovic como jefa de campaña de Jara

La presidenta del PS asumió el máximo rol jerárquico del comando de Jara. Sin embargo, situaciones como el guiño de Frei a Kast o el desorden en ciertas vocerías han complicado su tarea de líder de la candidatura oficialista.

Paulina Vodanovic asumió la jefatura de campaña con una clara tarea: ordenar políticamente a la coalición detrás de la candidatura de Jeannette Jara.

Una de las primeras actividades que encabezó la presidenta del PS en su nuevo rol como generalísima fue un encuentro con parlamentarios electos el pasado domingo, cita en la que también estuvo Jara y otros asesores de campaña.

En el encuentro, los parlamentarios que asumirán o renovarán su estadía en el Congreso en marzo de 2026 tuvieron la oportunidad de plantear sus apreciaciones respecto a la campaña. Pero también se les demandó, por parte de la candidata y Vodanovic, un mayor compromiso en lo que resta de campaña.

De hecho, antes de asumir, la timonel del PS ya había advertido sobre la situación: “No entiendo que haya personas que prefieran cuidar su capital en lugar de estar activamente en la campaña de Jara”, cuestionó la senadora en entrevista con EL DÍNAMO.

Y criticó a sus pares de sector: “Aquí hubo varios parlamentarios o candidatos que se restaron de apoyar a nuestra candidata presidencial, sin fotos, sin hacerse presente”.

Con ese diagnóstico, Vodanovic ha concentrado sus esfuerzos en desplegar todo el capital político de la coalición en terreno. Pero lo cierto es que la contingencia ha golpeado la candidatura que hoy la timonel PS busca encarrilar.

El último golpe fue la reunión que sostuvo el ex presidente Eduardo Frei (DC) y José Antonio Kast.

El gesto de apoyo —no explícito— del ex mandatario y figura insigne de la Concertación no sólo remeció a la falange, sino que también al comando que no esperaba que Frei se abriera a una audiencia con Kast. Sobre todo, luego de no haber explicitado algún respaldo en primera vuelta, cuando se esperaba que diera una señal en torno a la candidatura de Evelyn Matthei.

Por otro lado, la situación evidenció un desorden en las vocerías. Mientras que los integrantes del comando de la DC apuntaron a que el ex presidente también debía recibir a Jara, otros integrantes aseguraron —en privado— que no se han hecho gestiones para reunir a la candidata con el ex mandatario.

Vodanovic trató esta jornada de contener la polémica intentando desdramatizar el descuelgue del ex jefe de Estado.

“Cambien el tema —dijo ante las preguntas de los periodistas— hay tantas cosas importantes. ¿Por qué no hablamos de las cosas importantes? Les agradezco el interés, vengo ahora a trabajar, vengo de otras reuniones, tengo que informar acá a la gente del comando”, sostuvo hoy la jefa de campaña de Jara.

Evitar el derrotismo

Otra de las instrucciones que ha transmitido Vodanovic a sus voceros e integrantes del comando es cuidar el tono respecto a las proyecciones del resultado de segunda vuelta.

Esto, luego de que Francisco Vidal, uno de los incorporados voceros del comando, asegurase que Kast tiene “dos tercios” de posibilidades de vencer.

En ese sentido, la timonel PS ha puesto el foco en que los integrantes no deben ser comentaristas de las encuestas, sino que actores de la campaña y, por tanto, relevar las posibilidades de la candidata.

En ese sentido, Vodanovic —al igual que la candidata— ha centralizado sus críticas en José Antonio Kast, narrativa que se espera explotar en los próximos debates.

“Estamos preparando un debate que entendemos que es muy importante porque lo organiza el Hogar de Cristo, que es para el día de mañana, donde vamos a hablar de políticas sociales, que son precisamente aquellas que están en riesgo de disminuir en un eventual gobierno de la derecha”, declaró la jefa de campaña.

