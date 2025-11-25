No irá a Bad Boys: comando de Kast reafirma negativa a debates y apunta “a recorrer el país”

Hasta ahora, el equipo del candidato republicano ha confirmado su presencia en los debates Archi y Anatel, además de un conservatorio del Hogar de Cristo.

José Antonio Kast continúa con su estrategia de restarse de espacios de confrontación con Jeannette Jara y tras rechazar ser parte de debates en CHV y Mega, también se bajó de Las Caras de La Moneda con Don Francisco y ahora anunció que no estará en Bad Boys, el programa de Franco Parisi.

Según explicó Luis Pardo, diputado electo por RN y parte del enlace de Chile Vamos con el comando de Kast, la decisión responde a “que el tiempo de campaña útil es un tiempo muy corto y la prioridad de la campaña es que José Antonio Kast recorra el país”.

“Los debates no implican solamente el par de horas en que el candidato está en el debate, sino que también una jornada de preparación que resta mucho tiempo a una agenda que, en definitiva, ha decidido privilegiar el terreno por sobre los debates”, planteó el parlamentario electo a radio Cooperativa.

Pardo aseveró que “habiendo dos debates tan importantes como el de Archi y Anatel, que son los más tradicionales y emblemáticos desde todo punto de vista, por los últimos años, en las últimas elecciones, en esos dos debates sí que va a estar y así lo ha comprometido”.

Por su parte, Arturo Squella, presidente de Republicanos, reiteró a La Tercera que la ausencia de Bad Boys es porque “todo nuestro esfuerzo y despliegue va a estar puesto en las calles de las distintas regiones del país”.

Frente a esta postura, el timonel comunista Lautaro Carmona cuestionó que “las argumentaciones que están cursando evidencian que efectivamente se trata de una estrategia” de Kast para no enfrentarse a Jeannette Jara.

Para Carmona, Kast pretende “evitar confrontarse, discutir, intercambiar, exponer ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación las propuestas que cada una y uno tiene frente a los grandes temas que están planteados en la batalla presidencial”.