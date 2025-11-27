“No tengo mucho tiempo”: Kaiser confirmó que no terminará sus estudios tras dejar el Congreso

Consultado por sus seguidores sobre cómo solventará sus gastos financieros tras dejar la Cámara Baja, Kaiser no descartó ser asesor de la bancada libertaria.

El diputado y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a las distintas opciones que se encuentra estudiando para realizar luego de que, en marzo próximo, deje el Congreso, aunque ya dejó claro que entre ellas no se cuenta la posibilidad de terminar sus estudios universitarios.

Después de que el pasado 16 de noviembre le entragara su apoyo incondicional a José Antonio Kast para el balotaje ante Jeannette Jara en las Elecciones Presidenciales 2025, Kaiser no descartó la opción de sumarse a un eventual gobierno del candidato republicano en un cargo ministerial, pero tampoco la posibilidad de ser parte de lo que definió como una “oposición colaborativa”.

No obstante, al interior de la colectividad estiman que la participación de Kaiser en un ministerio podría ser contraproducente, dado que esos cargos suelen desgastar a figuras políticas y él, dado el resultado obtenido en la primera vuelta, aparece con reales opciones de ser nuevamente candidato presidencial en 2029.

Qué hará Kaiser tras dejar el Congreso

Johannes Kaiser se refirió a su futuro luego de que deje el Congreso en marzo próximo durante su última transmisión a través de YouTube, al responder las preguntas de sus seguidores.

En una de ellas le consultaron de qué iba a vivir a contar de marzo, ante lo que él respondió que en la actualidad sigue con su cargo de presidente del Partido Nacional Libertario, lo que va de la mano de un ingreso monetario según los estatutos del partido. “Dependiendo de qué es lo que pase, si entramos al gobierno, hay un tema“, complementó.

Entre otras opciones que dijo estudiar, Kaiser mencionó que podría asesorar a la bancada del PNL en el Congreso, y precisó que planea escribir libros y que seguiría conduciendo su canal de YouTube, junto con mantener un papel activo en los medios de comunicación. “Habrá pequeños ingresos que se irán sumando”, manifestó.

Respecto de la posibilidad de terminar sus estudios universitarios, como Derecho en la Universidad Finis Terrae o Ciencias Políticas en una universidad de Alemania, Kaiser contestó: “¿Para andar dándole el gusto a algunos?”.

“Mira, sin carrera, sin cartón, no creo que nadie me vaya a acusar de no saber. Sin cartón, hicimos un tremendo papel en la presidencial y yo pude haber ganado perfectamente. No creo que haya sido lo que hizo la diferencia“, argumentó.

“Por lo demás, si tengo que hacer mi trabajo político en los próximos cuatro años, rearmando el partido, los viajes a regiones… o eventualmente asumir responsabilidad en el gobierno, evidentemente que no tengo mucho tiempo para andar en la universidad sacando un título“, concluyó.