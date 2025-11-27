Kast defiende cita con Eduardo Frei en desmedro de Bachelet: “Veo una proyección de Chile en su estilo de gobernanza”

El abanderado republicano reiteró que “el presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto de cómo iba a votar”.

José Antonio Kast, candidato presidencial republicano, salió en defensa del ex presidente Eduardo Frei, quien enfrenta un proceso en su contra en la Democracia Cristiana, resaltando su experiencia en La Moneda y la comparó con Michelle Bachelet.

“¿Qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar del futuro? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo?”, apeló Kast al conocer que Frei fue pasado al Tribunal Supremo de la falange por la directiva encabezada por Francisco Huenchumilla.

En esta línea, profundizó que su encuentro con Eduardo Frei responde a su inquietud de “conocer su experiencia recorriendo el mundo, presentando a Chile, dando las conferencias en Madrid, en Osaka, en distintos lugares, porque yo veo una proyección de Chile en ese estilo de gobernanza”.

Para Kast, esto demuestra la diferencia de Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, ya que apuntó que el todavía militante DC dejó un legado. “Desde los temas de agua potable rural, desde su recorrido por el mundo para presentar a Chile, para lograr inversión, es distinto a lo que yo veo en la ex presidenta Bachelet”, indicó.

Respecto a Bachelet, aseveró que “recorre mundo buscando apoyos para una proyección administrativa política internacional”, en alusión a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Para cerrar, el abanderado republicano reiteró que “el presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto de cómo iba a votar, tuvo la generosidad, la amabilidad, de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales”.