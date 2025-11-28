Encuesta Black & White: la ventaja que José Antonio Kast le sacaría a Jeannette Jara en segunda vuelta

Pese a que el respaldo al republicano bajó en comparación a la medición anterior, continúa imponiéndose por un amplio margen sobre Jara.

La Encuesta Black & White publicó este viernes su medición más reciente sobre el escenario electoral del país a poco más de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, donde Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) se enfrentarán el domingo 14 de diciembre.

Bajo este contexto, el sondeo refleja que el candidato del Partido Republicano obtendría el 53% de los votos, mientras un 37% haría lo propio por la representante de Unidad por Chile, y un 9% votaría en blanco o nulo.

Considerando solo a aquellas personas que se inclinan por algún candidato, el sondeo muestra que la mayoría (59%) votaría por José Antonio Kast si el balotaje fuera el próximo domingo, cuya proporción aumenta entre hombres, y a medida que aumenta el segmento socioeconómico y la edad.

En este caso, un 41% respaldaría a Jeannette Jara.

Pese a ello, de acuerdo a la Encuesta Black & White, la proporción de personas que declaran que votarían por el candidato de derecha bajó tres puntos en comparación a la última medición.

Las razones de voto de cara a la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Respecto a las razones de voto que manifiestan las personas encuestadas, una leve mayoría relativa (26%) votará por su candidato porque le gusta.

En cuanto a los votantes de Kast, la principal razón es porque no le gusta el actual Gobierno de Gabriel Boric, mientras que el principal motivo de los votantes de Jara tiene que ver con que le gusta la candidata.