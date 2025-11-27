Encuesta Criteria: José Antonio Kast amplió su ventaja sobre Jeannette Jara en la segunda vuelta

Al igual que en el pasado sondeo de Criteria, el 14% de los encuestados tiene una intención de voto nulo o blanco en el escenario del balotaje entre Kast y Jara.

Un aumento de ocho puntos en su ventaja sobre Jeannette Jara mostró José Antonio Kast en la última encuesta de Criteria, pues el 63% de los ciudadanos consultados dijo creer que el candidato republicano será el próximo presidente de la República, cuatro puntos más que en el sondeo previo.

En tanto, la candidata del pacto Unidad por Chile, mostró una caída de cuatro puntos, por lo que solo el 29% de los entrevistados cree que resultará elegida en el balotaje de las Elecciones Presidenciales 2025.

De acuerdo con el sondeo, cuando se consultó por las preferencias de voto en segunda vuelta, programada para el domingo 14 de diciembre, José Antonio Kast alcanza un 51%, lo que representa un alza de un punto respecto de la encuesta anterior.

Por su parte, en este ítem Jeannette Jara mostró un retroceso de un punto porcentual, con lo que obtuvo un 35%.

Según Criteria, el 69% de los consultados consideró que el candidato de Republicanos es más capaz para resolver problemas de seguridad y migración, a la vez que un 65% le otorga ventaja en potenciar el crecimiento económico.

Evaluación de Boric y el Gobierno

La encuesta de Criteria mostró que la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric tuvo un alza de dos puntos, con lo que llegó a un 32%.

Por el contrario, la desaprobación a la labor del jefe de Estado registró una disminución de dos puntos, con lo que se situó en un 60%.

Respecto de la aprobación al Gobierno, el sondeo evidenció un aumento de un punto porcentual, con lo que alcanzó un 29%, mientras que la desaprobación al Ejecutivo bajó dos puntos y llegó a un 62%.