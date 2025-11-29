Gobierno descarta cambios en flujos de migrantes en frontera con Perú: “Siempre hay filas”

Tras la visita de autoridades a la frontera con Perú, por los cientos de migrantes varados en la zona, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que la situación en similar a la de cualquier mes del año en los diferentes pasos fronterizos del país.

Este sábado el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y el de Seguridad Pública, Rafael Collado, arribaron al Complejo Fronterizo Chacalluta, luego de que Perú anunciara que elevaría sus medidas de control y decretara estado de emergencia ante el posible paso de migrantes irregulares desde suelo nacional.

En este contexto, y pese a que se ha informado sobre la concentración de personas que buscarían movilizarse hacia Perú, las autoridades descartaron que se haya registrado un cambio en los flujos migratorios, asegurando que el panorama es el mismo que en cualquier momento del año.

“Nosotros lo que observamos es que estamos viendo un proceso de cambio de estatus al otro lado de la frontera de nuestro país hermano del Perú, que nos obliga a anticipar cualquier tipo de escenario, pero la verdad sea dicha, los flujos que vemos a la fecha no cambian en respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares”, aseguró Víctor Ramos.

No obstante, el subsecretario del Interior afirmó que el Gobierno se está “preparando para cualquier tipo de escenario que fuerce algún tipo de cambio en la medida en que Perú vaya a administrar su frontera bajo sus competencias y la legitimidad que le da como país soberano”.

Gobierno descarta cambio en flujos de migrantes en la frontera norte con Perú

Siguiendo en esa línea, detalló que “no le quiero quitar ningún tipo de preocupación. Yo creo que todos los ciudadanos cuando ven por televisión algún tipo de fila o grupo humano en una frontera y de la manera en que le relatamos eso probablemente le pueda producir una alarma y una alerta a la ciudadanía en su conjunto, pero usted esa escena la podría obtener en cualquier paso fronterizo de cualquier país. Siempre hay filas, siempre hay personas, siempre hay aglomeraciones en cualquier paso fronterizo de cualquier país”.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, comentó que “en términos migratorios acá en Arica, y particularmente en Chacalluta, hay normalidad. En promedio diariamente salen por este paso personas extranjeras en un total de entre 5.000 y 6.000 personas. Eso es lo que ocurre todos los días y es lo que está ocurriendo hoy. No hay ningún cambio en materia del flujo migratorio de salida de extranjeros desde nuestro país”.

Por otra parte, Ramos recalcó que en Chile “hemos logrado una reconducción bastante positiva a través de acuerdos binacionales. Y eso es lo que también está intentando Cancillería. Cancillería tiene ya anunciado una reunión con la Cancillería del Perú para este día lunes, donde vamos a tratar cinco tópicos”.

“El Gobierno de Chile y el Estado de Chile ya hizo lo que están haciendo del otro lado. Y, de hecho, tenemos mayores capacidades, tecnologías, preparación para enfrentar cualquier tipo de adversidad”, expresó.

Esto, luego de que Perú declarara estado de emergencia en la zona fronteriza, en medio de la segunda vuelta presidencial, donde el candidato José Antonio Kast ha advertido sobre las políticas migratorias que impulsaría en un eventual gobierno.