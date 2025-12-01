La Moneda se defiende de emplazamientos de Jara y Kast por crisis migratoria: “No es botín electoral”

El Ejecutivo respondió a las críticas cruzadas de ambas candidaturas y defendió su actuar en la frontera norte.

La Moneda sacó la voz para defenderse de los cuestionamientos surgidos por José Antonio Kast y Jeannette Jara por el manejo de la crisis migratoria que se vive en la frontera con Perú, donde el país vecino dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas ante la alta presencia de extranjeros en el complejo Chacalluta.

La candidata del oficialismo acusó lentitud en la reacción del Ejecutivo para responder a lo que se vive en el límite norte, planteando que “tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya (…). Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas. (…) Lo primero que ocurre respecto a lo que pasa en la frontera norte es que el gobierno es el que tiene que actuar y debió haberlo hecho con anterioridad”.

Por su parte, el comando de Kast dispuso la presencia en la zona de Rodolfo Carter, senador electo por La Araucanía, quien declaró que “yo no había tenido la oportunidad de estar en la frontera y José Antonio me pidió las últimas horas que viniéramos porque evidentemente estamos con un problema concreto, real, que no hay que comentar sino que solucionar”.

La respuesta de La Moneda a Jeannette Jara y José Antonio Kast

Ante esta situación, la vocera Camila Vallejo respondió a los cuestionamientos de las candidaturas presidenciales, aseverando que “la migración no sea un botín electoral, sino un tema de responsabilidad concreta”.

Sus palabras fueron compartidas por otro representante de La Moneda, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien en entrevista con radio Cooperativa sostuvo que “a estas alturas los procesos electorales generan inevitablemente críticas a la administración que está ejerciendo. Yo creo que lo relevante es que uno ejerza sus atribuciones responsablemente y rinda cuenta de lo que en eso corresponde”.

“Las opiniones que pueda tener el resto, especialmente las personas que están en procesos electorales, me parece que forman parte de las reglas del juego”, puntualizó.