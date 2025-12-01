Hacer valer el nulo como opción presidencial: la primera prueba de fuego de Parisi con la renovada bancada PDG

En los días previos, ciertos diputados electos realizaron declaraciones disruptivas respecto a la presidencial. Sin embargo, ahora con el resultado de la consulta interna lista, la instrucción es clara: los legisladores del PDG se deben plegar al nulo o podrían ser sometidos a procesos disciplinarios y eventuales sanciones.

La “democracia digital” del PDG habló. La mayoría de la militancia del partido fundado por Franco Parisi —tal como adelantó el mismo economista— se decantó por el nulo o blanco como opción para la segunda vuelta presidencial que enfrentará a José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Según informó la directiva, el 78% de los militantes se manifestó a favor de dicha opción para la elección del próximo 14 de diciembre. “De acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco. Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, decía el comunicado publicado tras conocerse el resultado.

En los días anteriores, algunos parlamentarios electos se pronunciaron respecto a la dicotomía presidencial en diferentes direcciones. Por un lado, Pamela Jiles aseguró que le haría “la vida imposible” a Kast si es que es electo, mientras que el diputado electo Javier Olivares comprometió su voto al abanderado de los republicanos.

Ambas posturas causaron incomodidad en el partido dirigido por Rodrigo Vattuone. Esto, al punto que el mismo timonel debió salir a poner paños fríos al afirmar que es él quién habla a nombre de la colectividad y que sería la consulta la instancia que definiría la opción presidencial.

Con el resultado ya a la vista, el nulo o blanco pasó a ser la opción oficial del partido. Desde la directiva del PDG, en ese sentido, aclaran que el resultado es vinculante, por lo que los rostros y militantes de la tienda tienen la obligación de respetarlo y adoptarlo como propio. De lo contrario, se arriesgan a ser sometidos a procesos disciplinarios y arriesgar eventuales sanciones.

“Nuestro único candidato presidencial es Franco Parisi. Y es el único que ha sido aprobado por el consejo general. No se ha aprobado apoyar a ninguna otra candidatura. Entonces iría en contra de los mismos acuerdos tomados y en contra del Estatuto. Y como pasa en todos los partidos, si alguna persona quisiera tomar represalias y poder denunciarlo en algún tribunal regional o en el Tribunal Supremo, está la posibilidad”, dice a EL DÍNAMO la secretaria general del PDG, Denisse Catalán.

Catalán sostiene que la directiva está haciendo todo lo posible para evitar un escenario así y que tanto el partido como el mismo Parisi mantienen contacto a diario con la bancada para lograr el mejor entendimiento con la bancada.

Eso sí, la advertencia a los diputados electos ya se hizo. En la primera reunión que sostuvieron directiva, parlamentarios y Parisi el pasado 19 de noviembre se había alertado que había que esperar a la consulta. Y ahora, es un mandato respetarla.

“Uno entiende que la persona puede tener una opinión personal, pero si aparece paréntesis con la sigla del PDG al lado de un nombre, ya no es personal; está hablando en nombre de la colectividad. Y si en las primeras conversaciones eso no se entiende, se tomarán las medidas que sean necesarias frente a los tribunales regionales y tribunales supremos. Porque el Partido de la Gente está diciendo claramente que cree que ninguno de los dos gobiernos que se ofrecen será un buen gobierno”, acota la dirigente.

El desafío de ordenar la bancada, más allá de la presidencial

Al igual que otros partidos, el PDG sufrió con el discolaje en su bancada. En 2021, los dirigidos por Parisi lograron una elección de seis diputados, pero todos terminaron abandonando el partido para emigrar a otros proyectos políticos.

Ahora, son 14 los legisladores que conformarán la bancada de la Cámara: Fabián Ossandón (Antofagasta), Paula Olmos (Atacama), Eileen Urqueta (Coquimbo), Javier Olivares (Valparaíso), Juan Marcelo Valenzuela (Valparaíso), Cristián Contreras “Dr. File” (RM), Tamara Ramírez (RM), Zandra Parisi (RM), Pamela Jiles (RM), Guillermo Valdés (Maule), Patricio Briones (Biobío), Lilian Betancurt (Biobío), Flor Contreras (La Araucanía) y Alex Nahuelquin (Los Lagos).

Para evitar que la bancada vuelva a desintegrarse, la idea es ir consolidando los lineamientos del partido desde ya, y apuntar a un rol el de mayor control por parte de Parisi y la directiva.

“Siempre se aprende de los errores, y así lo he señalado. El partido se formó en julio de 2021 y la elección fue en noviembre y por tanto había muy poca experiencia. Eso sin duda nos afectó muchísimo y por supuesto ya el partido está mucho más robusto, tiene una institucionalidad fuerte y por supuesto desde el primer momento estamos trabajando en forma diferente para que el resultado sea el óptimo y el que espera la ciudadanía”, dijo la semana pasada Vattuone a EL DÍNAMO respecto a las expectativas del partido con la bancada.

En ese sentido, se espera que Parisi asuma el rol de principal liderazgo y esté presente en la toma de decisión en cuanto a lo legislativo. De hecho, el economista se comprometió ante la bancada y la directiva a que se mantendrá en suelo nacional para ejercer el rol de líder y coordinador del partido.