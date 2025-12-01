La reflexión de Parisi tras decisión del PDG de apoyar el voto blanco o nulo en la segunda vuelta

De los militantes del PDG, apnas un 2% quiso respaldar a Jara y un 20% a Kast.

El Partido de la Gente (PDG) realizó la consulta interna por la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre y resolvió no apoyar a ningún candidato.

Según los resultados de la instancia, el 78% se inclinó por la opción Nulo o Blanco. En tanto, solo un 2% votó por apoyar a Jeannette Jara y un 20% por José Antonio Kast.

Desde la colectividad indicaron que “de acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco”, señalaron”.

“Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, añadieron.

Además, recalcaron que “el PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país. Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”.

Tras conocerse las cifras de la consulta del PDG, Franco Parisi se valió de su cuenta en X para reaccionar a la postura del partido.

“Si los fachos dicen que somos comunachos y los comunachos dicen que somos fachos, es justamente porque no somos ni fachos ni comunachos. Entiendan, somos clase media y ponemos en el centro las buenas ideas para la gente“, consignó el ex candidato presidencial.