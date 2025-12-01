Las reacciones a la postura del PDG de votar nulo: “Demuestra poco compromiso” y “refuerza la necesidad de comunicar más”

La opción de votar nulo o blanco en segunda vuelta ganó por una amplia mayoría en la consulta interna del PDG, lo cual ha generado diversas reacciones en el mundo político.

Luego de la consulta interna que realizó el Partido de la Gente (PDG) a sus militantes de cara a la segunda vuelta presidencial, la opción de votar nulo o blanco ganó por una amplia mayoría (78%), mientras que un 20% se inclinó por José Antonio Kast (Republicano) y solo un 2% por Jeannette Jara (PC), lo cual ha generado múltiples reacciones en el mundo político.

De hecho, uno de los primeros en compartir una reflexión fue el propio Franco Parisi, quien a través de su cuenta de X, sostuvo que “si los fachos dicen que somos comunachos y los comunachos dicen que somos fachos, es justamente, porque no somos ni fachos ni comunachos. ¡Entiendan, somos clase media y ponemos en el centro las buenas ideas para la gente!”.

Respecto a los candidatos presidenciales, solamente Jeannette Jara se ha manifestado, señalando que “los resultados que conocimos solo me refuerzan la necesidad de salir a comunicar más fuertemente los puntos en común que tenemos con Franco (Parisi)”.

Siguiendo en esa línea, destacó que “ambos compartimos una preocupación central: el alto costo de la vida en nuestro país y la necesidad de aliviar el bolsillo. Por eso he incorporado medidas propuestas por él como la eliminación del IVA de los medicamentos”.

Las reacciones del mundo político tras consulta del PDG sobre qué candidatura apoyar en segunda vuelta

Por su parte, el ex candidato del PNL, Johannes Kaiser, afirmó que “el PDG se decidió por el nulo, es decir, por no estar en contra de Jara, del PC y del octubrismo. Esta es una posición lamentable, que demuestra el poco compromiso de la colectividad con la democracia y el progreso”.

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, aseveró en Radio Infinita que “el chileno en general cuando va a votar en una posición muy relevante marca una postura en favor de una postura y de otra y no se queda tanto en el blanco y nulo. Yo creo que esa postura de 2% Jara, 20% José Antonio Kast, va a ser la proporción entre votantes para uno y para otro. Es decir, José Antonio Kast en el mundo Parisi, va a obtener 10 veces más votos de los que va a obtener Jeannette Jara”.

En tanto, el jefe de bancada UDI, Henry Leal, manifestó que “cuando un partido con representación pública promueve restarse, no afecta sólo a un nombre en la papeleta. Afecta la forma en que entre todos seguimos construyendo Chile. Pero yo estoy muy confiado. Los Chilenos somos valientes, no anulamos, decidimos. Los chilenos no se restan cuando el país enfrenta definiciones importantes”.

“Renunciar a decidir nunca ha sido una opción responsable. Hoy, más que nunca, hacerse presente en la urna es una manera concreta de cuidar a Chile”, cerró el parlamentario mediante un comunicado.