“Esto está en un contexto de campaña”: ministro Cordero critica politización de temas fronterizos y destaca trabajo con Perú

El ministro de Seguridad Pública sostuvo que “sin colaboración entre vecinos no hay fórmula de trabajar eficazmente” para resolver asuntos de migración.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la situación migratoria y cuestionó la politización de este tema, señalando que son políticas de largo plazo y que el flujo en la frontera con Perú es “completamente normal”.

El secretario de Estado, en conversación con Radio Infinita, entregó detalles sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte y se refirió a las críticas que han surgido por parte de distintas figuras: “Chile tiene tomadas decisiones sobre sus fronteras hace bastante rato, tiene despliegue militar en la frontera desde febrero de 2023, hay un trabajo en conjunto con Perú y Bolivia”.

En este marco, el ministro de Seguridad comentó que “yo creo que los temas fronterizos, donde caben no solo límites y no solo migración, sino que también los temas de los delitos que se cometen en la frontera, contrabando en todas sus dimensiones, son relaciones de Estado de largo plazo“.

Ministro Cordero reitera que situación migratoria en frontera con Perú es “normal”

Considerando lo anterior, expresó que “por eso quienes postulan a la Presidencia de la República, cualquiera sea esto, tienen que tener cuidado cuando ingresan en esos ámbitos, porque en eso se comprometen políticas de Estado más estables, sobre todo cuando hay países que mantienen diálogos muy estables sobre este punto, como es el caso de Chile-Perú”.

A lo que agregó: “No hay cómo resolver los temas de migración, y especialmente cuando hay migración forzada como en la diáspora venezolana, sin colaboración entre vecinos no hay fórmula de trabajar eficazmente sobre ese punto”.

Sumado a ello, Cordero insistió en que el flujo de personas en la frontera con Perú es “completamente normal” e hizo alusión a las críticas del gobernador de Arica, Diego Paco, indicando que “cuando se hace tan insistente, cuando las instituciones permanentes del Estado están funcionando, cuando el presidente ha dado instrucciones a sus ministros y a sus autoridades, donde se han reunido los cancilleres, la verdad que yo creo que esto está en un contexto de campaña”.